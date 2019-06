Autore:

Lorenzo Centenari

OLD STYLE HYBRID Si fa presto a dire "ibrida". È la filosofia che va per la maggiore, ma al proprio interno ha più correnti di pensiero. Hyundai Kona è ad esempio fan dell'ibrido tradizionale: né il mild hybrid 48V, né plug-in hybrid con autonomia in elettrico. Bensì la pura e semplice tecnologia full hybrid, quella per capirci che fino a qualche tempo fa rappresentava l'unica alternativa. Hyundai Kona Hybrid sarà in vendita anche in Italia a partire da agosto 2019 (ordini già aperti), a un prezzo promozionale appena superiore a 23.000 euro. Come funziona?

IONIQ DOCET Base di partenza del sistema ibrido di Hyundai Kona Hybrid è il 4 cilindri benzina 1.6 GDI ad alimentazione atmosferica, 105 cv di potenza e 147 Nm di coppia. Il motore a combustione interna è poi associato a un propulsore elettrico a magneti permanenti da 43,5 cv e 170 Nm, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 1,56 kWh di capacità. Potenza combinata di 141 cv, coppia motrice complessiva di 265 Nm. Un dejavù? Esatto, è la stessa identica soluzione della Ioniq Hybrid, modello dal quale Kona Hybrid (ideale anello di congiunzione tra le versioni a propulsione termica e Kona Electric) mutua anche la trasmissione automatica doppia frizione a 6 rapporti. Completo pure l'equipaggiamento di bordo: connettività (display da 7 pollici di serie, ricarica wireless per lo smartphone) e sicurezza (frenata automatica, mantenimento della traiettoria, cruise control dinamico).

FUNZIONE VELEGGIO Niente opzione di ricarica da presa esterna e niente autonomia in modalità elettrica, dunque: la batteria si rigenera automaticamente in frenata e in fase di decelerazione, mentre il suo contenuto grado di energia accredita il motore elettrico esclusivamente della funzione di supporto all'unità a benzina. In accelerazione, ma anche in fase di accensione. Per consumi ed emissioni, è in ogni caso manna dal cielo: con la Coasting Mode attiva, Kona Hybrid eroga al driver anche suggerimenti di guida ecologica e risparmiosa. Benvenuta nel club.