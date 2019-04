Autore:

Giulia Fermani

UNA EV A SHANGAI Honda HR-V EV: la concept che anticipa il SUV elettrico debutta al Salone di Shangai, aperto al pubblico fino a giovedì 25 aprile 2019, con il nome di Honda X-NV. E' un'elettrica ma nello stile non assomiglia agli EV di ispirazione retrò che hanno visto la luce nell'ultimo anno. Il frontale è stato rimaneggiato per non lasciare spazio a dubbi sulle le credenziali ecologiche di questo modello. D'altronde Honda è stata molto chiara sulle sue intenzioni, che prevedono di portare 20 modelli elettrificati (ibridi compresi) sul mercato cinese entro il 2025.

COSA CAMBIA E COSA NO Il design della concept in scena a Shangai ricorda quello dell’ Honda XR-V; una versione del mercato cinese dell'HR-V, ad alcune latitudini nota anche con il nome di Vezel. Si potrebbe pensare di non trovarsi al cospetto della prossima Honda HR-V ma di un’auto del tutto nuova guardando solo al lato B con le sue luci posteriori avvolgenti ma il tetto e i vetri sono ancora condivisi con il progetto HR-V. La concept in mostra a Shangai mostra anche nuove ruote, nuovi rivestimenti e alcuni piccoli specchietti. Guarda la gallery.