Autore:

Matteo Gallucci

MY 2019 Era il 2015 quando dopo 10 anni di assenza tornava sul mercato la Honda HR-V, uno dei primi crossover che era riuscito a raggiungere dati di vendita molto buone in Italia visto che dal 1999 al 2005 le unità consegnate ai clienti furono circa 19.000 unità. Le vendite della nuova versione (2015-2018) hanno superato le 10.000 immatricolazioni ma per aumentare questo trend positivo ed essere ancora più competitivi nel segmento "frizzante" dei SUV dopo 3 anni è giunto il momento del fatidico restyling con la nuova versione di Honda HR-V 2019.

CAMBIA PELLE Viene introdotta un allestimento top di gamma denominata Sport con un colore dedicato per la carrozzeria: Platinum Grey Metallic con dettaggli a contrasto nero. Tutta la zona anteriore viene praticamente ridisegnata. Ora è più atletica e muscolare con un fascione brunito orizzontale che attraversa tutta la mascherina anteriore fino ai proiettori a LED. Sempre all'anteriore troviamo delle griglie e cornici nere lucido come lo splitter inferiore, trama cromatica che prosegue con i passaruota congiunti alle minigonne laterali per arrivare fino al diffusore posteriore che nasconde il doppio scarico cromato. Fari a LED anche per le luci posteriori, che hanno fondo nero, mentre i cerchi in lega sono da 18 pollici su pneumatici 225/50 e nascondono i freni a disco. La silhouette è sempre quella da SUV Coupé ma con accorgimenti estetici che strizzano l'occhio al mondo della gamma sportiva di Honda.

INTERNI CURATI Anche l'abitacolo presenta degli accorgimenti stilistici. La plancia a sviluppo orizzontale viene ricoperta di pelle in tonalità rosso scuro che va ad incorniciare lo schermo touchscreen dell'infotainment, ricopre il tunnel centrale e parte dell'interno porta. La stessa tonalità è utilizzata per rivestire parte dei sedili, bicolori neri, e per le cuciture a contrasto su volante e leva del cambio. Oltre al pellame i materiali utilizzati per il cielo abitacolo, interni porte e selleria sono di tipo soft touch in colorazione nera.

SPAZIO AL POTERE In soli 4,34 metri di lunghezza si può trovare ampio agio per 5 passeggeri, nonostante la linea da SUV Coupé. La trazione anteriore (unica disponibile per il modello) concede ampio comfort anche a chi siede nel mezzo del divanetto posteriore con l'assenza del, fastidioso, tunnel centrale rialzato. La stessa seduta posteriore, frazionata 40:60, è completamente rialzabile grazie alla tecnologia MAGIC SEATS (introdotta con Honda Jazz) che regala una polivalenza di carico unica nel suo genere potendo inserire addirittura una bicicletta. In più il vano porta bagagli ha una ottima capienza: parte da 470 litri in conformazione standard e raggiunge i 1.103 abbattendo il divanetto posteriore.

TECNOLOGIA Il sistema di infotainment è tutto racchiuso nello schermo centrale touchscreen che presenta una grafica un po' retrò. Purtroppo è compatibile solo con Android Auto e non supporta Apple Car Play. Anche i sistemi ADAS presentano una mancanza rispetto ai competitor di segmento: il Lane Assist non è attivo, non interviene sul volante ma ci avvisa solo con un sengale sonoro se usciamo involontariamente dalla nostra carreggiata, e anche il Cruise Control non è adattivo. Sempre utile l'auto hold nel traffico che inserisce il freno di stazionamento senza dover tenere il piede sul pedale del freno al semaforo.

MOTORI La gamma motori viene confermata rispetto al passato con il benzina aspirato i-VTEC da 1.5 litri, disponibile con cambio automatico CVT e manuale, e la versione diesel con motore turbo i-DTEC da 1.6 litri è disponibile solo con la trasmissione manuale. La novità è il rappresentato dal benzina VTEC Turbo da 1.5 litri a iniezione diretta che eroga ben 182 CV (disponibile sia con cambio CVT sia con cambio manuale).

PREZZO Il listino 2019 per Honda HR-V restyling parte da 22.550 euro per il 1.5 i-VTEC in allestimento Comfort mentre il prezzo d'attacco per l'alimentazione a gasolio è di 27.300 euro scegliendo il 1.6 i-DTEC in allestimento Elegance Navi. La novità HR-V Sport costa 29.950 euro con il cambio manuale e 31.300 scegliendo l'automatico CVT.