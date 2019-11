SENZA INCENTIVI... In realtà, la cifra cresce. Seppur di poco, ma cresce. Tuttavia: primo, l'allestimento base è più completo che in passato. Secondo: grazie agli ecoincentivi, il prezzo cala di parecchio. In alcune zone, vedi Lombardia, eccome se cala. Terzo: la gamma Smart 2020 è tutta nuova. E per la prima volta, è solo ed esclusivamente 100% elettrica. Nuova Smart EQ ForTwo a partire da 25.000 euro, nuova Smart EQ ForFour da 25.640 euro, infine nuova Smart EQ ForTwo Cabrio da 28.400 euro.

...E CON INCENTIVI Questo per quanto riguarda il listino Smart. Grazie all'ecobonus, EQ ForTwo 2020 a 21.000 euro (senza rottamazione) o a 19.000 euro (con rottamazione), mentre in Lombardia il contributo regionale di 8.000 euro sulle elettriche (cumulativo e non alternativo all'ecobonus) abbassa l'importo fino anche a 11.000 euro. EQ ForFour scende a 19.640 euro tramite incentivi pubblici, e a 11.640 euro in Lombardia. EQ ForTwo? 22.400 euro con ecobonus, 14.400 euro in Lombardia. Una bella sforbiciata collettiva.

ALLESTIMENTI/1 Già la versione d’ingresso Pure introduce elementi nuovi rispetto al passato, offrendo di serie l’Active Brake Assist, il Cool & Sound, la radio digitale, orologio e contagiri, box portaoggetti con serratura, il sistema acustico per la sicurezza dei pedoni, il pacchetto cavi, cerchi in lega da 15 pollici dal nuovo design, inoltre il pacchetto comfort che offre l’opportunità di regolare in altezza sedile e volante. La versione Passion aggiunge due varianti di interni (black/black o black/blue), il volante sportivo multifunzione in pelle, cerchi in lega bicolore e il modulo ready to package, la "black box" per la nuova generazione di servizi "ready to". Dulcis in fundo, di serie l’Advanced Package con Smart Media System e Android Auto, più il comodo bracciolo centrale.

ALLESTIMENTI/2 Il successivo upgrade si chiama Pulse e porta a bordo pedaliera sportiva in acciaio, cerchi in lega bicolore da 16 pollici, ma soprattutto il Premium Package con tetto panorama, frangivento, telecamera posteriore e rete portaoggetti. Infine Prime, la line più esclusiva e ricercata: di serie interni in pelle, sedili riscaldabili, cerchi in lega da 16 pollici a 8 razze, predisposizione per l’alloggiamento dell’iPad nel caso di ForFour. E con l’Exclusive Package, anche fari full LED, fendinebbia, sensore pioggia, sensore luci, luci ambient e retrovisore antiabagliante automatico.