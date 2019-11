Autore:

Emanuele Colombo

ELETTRICHE IN SALDO Una Smart a 8.000 euro, una Volkswagen e-Up! a 7.000 euro, una nuova Opel Corsa a meno di 14.000 euro: con gli ecoincentivi previsti per il biennio 2020/2021 le auto elettriche sono diventate economiche anche da comprare. Ma non dappertutto. Solo dove i sussidi statali, regionali e provinciali si sommano per provocare la tempesta perfetta degli sconti. Ed ecco che, tra tutte le auto elettriche a listino in Italia, nelle località più generose come Lombardia, Trento, Bolzano e il Friuli Venezia Giulia, molte hanno un prezzo finale inferiore alla soglia psicologica (ma neppure tanto) dei 15.000 euro. Quali sono? Eccole qui di seguito, nella nostra sintetica guida all'acquisto.

VOLKSWAGEN E-UP! Con 23.350 euro di listino la Volkswagen e-Up! è l'auto elettrica più accessibile tra quelle di cui parliamo oggi. Gli ecoincentivi ne abbassano infatti il costo fino a 7.350 euro in Lombardia, 12.350 euro in Friuli Venezia Giulia e 13.350 euro nelle province autonome di Trento e Bolzano. Citycar lunga 3 metri e 60, la nuova e-Up! ha quattro porte, quattro posti e una capacità di carico che va da 251 a 941 litri. Raggiunge i 130 km/h con un'autonomia che può arrivare i 260 km. I tempi di ricarica vanno da circa 4 ore, tramite colonnine pubbliche o wallbox, a circa 12 ore da una comune presa domestica.

SMART FORTWO EQ Il nuovo modello, i cui prezzi verranno svelati entro novembre 2019, si prepara al debutto. Intanto l'attuale Smart Fortwo EQ elettrica è scontatissima. Se il listino attacca ora da 4.368 euro, grazie agli incentivi per una Smart Fortwo EQ possono bastare 8.368 euro in Lombardia, 13.368 euro in Friuli Venezia Giulia e 14.368 euro nelle province autonome di Trento e Bolzano. Due posti secchi, ha una lunghezza di 2 metri e 70, a cui si abbina una capacità di carico che va da 260 a 350 litri. Le prestazioni sono commisurate a un impiego a corto raggio: 130 km/h di velocità massima per un'autonomia fino a 160 km. Tempi di ricarica di 6 ore dalla presa domestica, che si riducono a un'ora circa con il caricabatterie opzionale più potente.

SMART FORFOUR EQ Meccanicamente identica al nuovo modello, che arriverà nelle concessionarie entro giugno 2020, l'attuale Smart Forfour EQ attacca di listino a 27.718 euro, ma con gli ecoincentivi scende di prezzo fino a 11.718 euro nella generosa Lombardia. Lunga 3 metri e mezzo, ha 4 posti e un bagagliaio che va da 185 a 975 litri. Le prestazioni, tuttavia, non la rendono adatta ai lunghi viaggi: 130 km/h è la velocità massima e l'autonomia di 160 km. I tempi di ricarica sono analoghi a quelli della sorella a due posti: da un'ora a 6 ore secondo la potenza della presa e il tipo di caricabatterie utilizzato.

NUOVA OPEL CORSA-E Anche la nuova Opel Corsa-e, che a listino ha prezzi a partire da 29.900 euro, in Lombardia può essere acquistata a soli 13,900 euro. Versione EV dell'attesissima compatta, in consegna dalla primavera 2020, la Corsa-e può raggiungere i 150 km/h, per affrontare in scioltezza anche l'autostrada, mentre l'autonomia – se si guida con piede molto leggero – può arrivare a 330 km. Tempi di ricarica da 5 ore tramite wallbox ad alta potenza a circa 15 ore da una presa domestica standard. Lunga 4 metri e 6 centimetri, la nuova Corsa elettrica ha 5 posti e un bagagliaio di 267 litri.

PEUGEOT iON Tra i modelli che proponiamo Peugeot iOn è quello dalla carriera più lunga. Dal prezzo di listino di 28.301 euro, grazie agli ecoincentivi si può comprare in Lombardia a 12.301 euro. Compattissima, è un'auto elettrica pensata per la città, che in 3 metri e 48 di lunghezza ospita 4 passeggeri e garantisce una capacità di carico che va da 168 a 860 litri. Capace di raggiungere i 130 km/h, la iOn ha fino a 150 chilometri di autonomia che ne limitano l'utilizzo al commuting urbano. La ricarica e richiede da 5 ore e mezza a 11 ore, secondo la potenza delle prese a disposizione.

NUOVA CITROEN E-MEHARI Cercate qualcosa dal look più originale? La Nuova Citroen E-Mehari, potrebbe fare al caso vostro. Con tre porte, quattro posti e interni lavabili, la E-Mehari è una sorta di spiaggina elettrica offerta sia con tetto in tessuto sia con hard top. A fronte di un prezzo di listino di 27.300 euro spunta in Lombardia un allettante costo d'acquisto di 11.300 euro. Alta da terra in stile SUV, raggiunge i 110 km/h, ha un’autonomia dichiarata di 195 km e richiede da 10 ore e mezza a 16 ore per ricaricarsi, secondo che si abbia a disposizione una colonnina da 16 ampére o una presa domestica a 10 ampére. Lunga 3 metri e 81, la E-Mehari ha 200 litri di bagagliaio più 78 litri nel doppiofondo.

PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ Se l'auto elettrica vi interessa e il muro dei 15 mila euro non vi spaventa, ci sono tre importanti novità di cui tenere conto. Per esempio la Mini Full Electric, che raggiunge i 150 km/h, vanta un'autonomia di 270 km e con gli incentivi può venire via per poco meno di 18 mila euro. 17.400 euro costa invece – in Lombardia – la Peugeot e-208, stretta parente della Opel Corsa-e, che dichiara un'autonomia fino a 340 km. Da non sottovalutare, infine, la nuova Renault Zoe, che per 18.100 euro (sempre contando il miglior prezzo) offre 390 km di autonomia dichiarata, 140 km/h di velocità massima e 4 metri e 8 centimetri di lunghezza, per un'abitabilità a tutta prova. Per l'elenco completo dei modelli, per sapere come funzionano nel dettaglio gli incentivi e per le istruzioni su come approfittarne cliccate qui.