Autore:

Dario Paolo Botta

RESTYLING CONSERVATIVO Arrivano finalmente in Italia le nuove Smart Fortwo EQ e Smart Forfour EQ, i due modelli che segnano il definitivo passaggio del Marchio alla trazione elettrica a batterie. Niente più motore a combustione interna, Smart scommette tutto sulla mobilità a zero emissioni, integrando piccole modifiche estetiche che aggiornano lo stile della piccola citycar.

NEW STYLE Debutta una nuova firma luminosa a LED. Il design non ha subito grandi stravolgimenti, con sbalzi anteriori e posteriori ridotti. Scompare il logo Smart e sul frontale compare una calandra innovativa con una grande griglia a nido d’ape. Gli Interni adottano un nuovo infotainment con display touch da 8”. Sulla console centrale spicca poi un ampio vano portaoggetti. Nuovo anche il segnalatore acustico per ciclisti e pedoni.

LA TECNICA Sotto il cofano delle nuove Smart EQ batte un motore elettrico da 82 CV di potenza. L’autonomia dichiarata è di 160 km. Con un sovrapprezzo Smart offre un caricabatterie Wallbox da 22 kW per ripristinare l'80% della batteria in meno di 40 minuti. Nessuna notizia per sui prezzi, Smart dovrebbe rivelarli entro novembre 2019.