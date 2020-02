CITYCAR... ECOLOGICA Inizia con l’elettrificazione di Fiat 500 il programma “ecosostenibile” del Gruppo FCA. In attesa di vedere anche la prima vera 100% EV, cioè la 500 elettrica. Al nuovo tre cilindri mille a benzina della famiglia Firefly da 70 CV e 92 Nm è abbinato un sistema elettrico con batteria al litio 12V-11Ah e un motogeneratore da 3,6 kW, che rende la 500 una mild-hybrid. L’unità elettrica permette il recupero di energia in frenata e decelerazione, immagazzinarla nella batteria al Litio e sfruttarla attraverso il motogeneratore. In questo maniera si usa l’elettricità per riavviare il motore termico e dargli più vivacità in fase di accelerazione. La Fiat 500 è omologata ibrida ed Euro 6d (88 g/km CO2), con tutte le agevolazioni fiscali e alla circolazione.

COMFORT, STILE E MATERIALI RICICLATI . Questa versione edizione Limited Edition per il lancio commerciale ha una colorazione speciale Verde Rugiada, un badge sul montante centrale con due gocce rovesciate che formano la lettera H e la scritta HYBRID sul portellone. All’interno c’è la medesima impronta stilistica dei modelli con motore a scoppio ma ci sono rivestimenti eco-compatibili in tessuto Seaqual, realizzati con materiale plastico recuperato dagli Oceani. L’abitacolo offre spazio abbondante davanti, ma un po’ meno dietro. La posizione di guida e la visibilità consentono di avere sotto controllo quello che mi circonda. Tutto sommato apprezzabile il comfort su strada grazie al buon lavoro delle sospensioni.

PIMPANTE IN CITTÀ La “piccoletta”, poi, è abbastanza scattante da fermo e il cambio manuale a 6 marce è ben scalato per sfruttare le prime e partire più veloce dal semaforo. Riesco ad apprezzare il lavoro svolto dalle sospensioni su pavé e asfalto dismesso, ma il comfort è aumentato anche dal sistema elettrico, che fa spegnere e riavviare il motore senza vibrazioni. Mi muovo svelto durante il breve test drive, con il piccolo tre cilindri che tira fuori quel pizzico di grinta in più grazie all’intervento iniziale del sistema ibrido. In l'allestimento Launch Edition la 500 Hybrid costa 19.150 euro. Ma per l'ingresso della gamma Hybrid sul mercato, Fiat propone interessanti promozioni, con un prezzo d'attacco di 10.900 euro.