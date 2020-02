2020: L’ANNO DELLA SVOLTA Inizia con l’elettrificazione di Fiat 500 (e Fiat Panda) il programma “ecosostenibile” del Gruppo FCA. Le due best seller italiane in versione ibrida sono già a listino in attesa di vedere anche la prima vera 100% EV, cioè la 500 elettrica. La scelta della Casa italiana, di iniziare il processo di elettrificazione è logico, visto che la rincorsa alla riduzione delle emissioni è iniziata da tempo e i competitor si stanno già sfidando sul campo. Le pesanti sanzioni antinquinamento imposte dalla Comunità Europea per il 2021 sono un altro importante incentivo per proporre modelli che abbassino le emissioni di CO2.

TRE CILINDRI E MOTORE ELETTRICO Ma come è fatta la nuova 500 Hybrid? Parto con un breve ripasso sulla parte meccanica che, di fatto, è la stessa per la cugina Panda. Al nuovo tre cilindri mille a benzina della famiglia FireFly da 70 CV e 92 Nm è accoppiato un motore elettrico da 12 Volt con batteria al litio, che rende la 500 mild-hybrid. Si chiama BSG (BELT integrated STARTED GENERATOR) e contribuisce a ridurre i consumi mediamente del 20% rispetto al motore endotermico tradizionale (3,9 litri/100 km) e con prestazioni paragonabili. Ma la 500 Hybrid offre anche un comfort superiore ai modelli con motore endotermico perché il sistema elettrico fa spegnere e riaccendere il motore senza vibrazioni. L’unità elettrica è montata direttamente sul motore e permette il recupero di energia in frenata e decelerazione, immagazzinarla nella batteria al Litio e sfruttarla con una potenza massima di 3.600 Watt. In questo modo si usa l’elettricità per riavviare il motore termico e dargli più vivacità in fase di accelerazione.

TI DICE QUANDO SPEGNERE IL MOTORE Il cruscotto ha anche una spia che si illumina per indicare quando è possibile spegnere il motore sotto i 30 km/h mettendo il cambio in folle. Così, si attiva la funzione di veleggiamento per procedere a motore spento con la batteria al litio che supporta tutti i servizi di bordo. La Fiat 500 Hybrid è omologata ibrida ed Euro 6d (88 g/km CO2), con tutte le agevolazioni fiscali e alla circolazione, per esempio durante i giorni di blocco del traffico oppure per avere libero accesso alle ZTL delle città italiane.

COSA CAMBIA DENTRO? La 500, almeno una volta, l’abbiamo vista tutti. L’abitacolo offre spazio abbondante davanti, ma un po’ meno dietro, inoltre è piuttosto difficoltoso accomodarsi sul divanetto vista l’assenza delle porte posteriori. Dentro è tutto raccolto e a portata di mano, mi trovo a mio agio. Comodo il touchscreen da 7 pollici del sistema multimediale U-Connect, e con cui posso gestire quasi tutte le funzioni della 500 Hybrid, ma anche dallo smartphone con l'app U-Connect Live. Per l’occasione del lancio sul mercato, avvenuto in questi giorni di febbraio, FIAT a preparato la versione Launch Edition, che si inserisce in un listino articolato su tutta la gamma 500. Questa edizione a tiratura limitata ha una colorazione speciale Verde Rugiada, un distintivo sul montante centrale con due gocce rovesciate che formano la lettera H e la scritta HYBRID sul portellone. All’interno c’è la medesima impronta stilistica dei modelli con motore a scoppio ma ci sono rivestimenti eco-compatibili in tessuto, realizzati con materiale plastico riciclato per il 90% da ambiente terrestre e il 10% da ambiente marino. Le scelte cromatiche riprendono i toni del verde della carrozzeria. Ma ogni allestimento ha delle specifiche particolari per quanto riguarda rivestimenti e accessori. Il mio consiglio è di fare un giro sul configuratore per orientarsi meglio.

SE LA COMPRI ADOTTI UN ALBERO Più in dettaglio, il listino della nuova Fiat 500 Hybrid è il seguente: Pop 15.150 euro, Lounge/Sport 16.650 euro, Star/Rockstar 18.150 euro, Launch Edition 19.150 euro. Una curiosità: ai clienti che sceglieranno un finanziamento (FCA Bank Be-Hybrid) verrà donato un albero in adozione (a distanza) per sostenere l'ambiente. Dopo averla descritta è ora di guidarla. Restate con me, che vi racconto le mie impressioni di guida appena lascio il volante della citycar ibrida italiana.