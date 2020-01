UN BEL TIPO Più stile, oppure più tecnologia, oppure più comfort. Un solo nome, tanti caratteri diversi. Perché a seconda delle peculiarità di quel particolare allestimento, il nuovo pacchetto promo aggiunge contenuti della stessa pasta. Fiat Tipo ''More'' è perciò una intera nuova gamma parallela a quella preesistente. Per Tipo Street, Mirror, Lounge, S-Design e Sport, nelle varianti 5 porte, 4 porte e Station Wagon, contenuti supplementari a soli 500 euro in più, per un vantaggio economico fino al 50%. Il programma ''More'' nei dettagli.

LESS IS MORE Partendo dal basso: la entry level Tipo Street More viene arricchita da nuovi interni neri, radio UConnect 5” touchscreen, volante in pelle con comandi e servizi UConnect live.

ALLO SPECCHIO Già completa di radio UConnect 7” touchscreen, Apple Carplay ed AndroidAuto, fendinebbia e cerchi in lega da 16’’, Tipo Mirror More aggiunge vetri oscurati, climatizzatore automatico e sensori di parcheggio posteriori.

FIRST CLASS Per maggior comodità ma anche sicurezza, Fiat Tipo Lounge More (di serie clima automatico, adaptive cruise control e cerchi in lega da 17'') si completa di vetri oscurati, fari BiXenon e pacchetto Comfort.

DISTINGUERSI Perfetto equilibrio tra dinamismo e stile, Tipo Sport e S-Design More (già dotate di proiettori BiXenon, retrocamera e dettagli sportivi) arricchiscono infine la loro immagine con contenuti come il tetto nero a contrasto e i cerchi in lega da 18” bi-color Sport by Mopar. Tipo More è un regalino di quelli semplici, ma che fatichi a rifiutare.