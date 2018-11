Autore:

Emanuele Colombo

FIAT TIPO NUOVA Due nuovi allestimenti vanno ad ampliare la gamma Fiat Tipo: una delle auto più apprezzate del segmento. Fiat Tipo Mirror punta sulla connettività, mentre Fiat Tipo Street su un prezzo particolarmente contenuto: pur con un occhio di riguardo a look e finiture.

FIAT TIPO MIRROR Fiat Tipo Mirror è caratterizzata, dal punto di vista estetico, dalla nuova livrea Blu Venezia, cerchi diamantati da 16 pollici e finiture cromate per le maniglie esterne, le modanature laterali, il profilo inferiore della calandra, la cornice dei fendinebbia e le calotte degli specchi. Le dotazioni prevedono di serie il sistema UconnectTM7" HD LIVE touchscreen con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto.

SERVIZI OPTIONAL A richiesta, su Tipo Mirror si può avere Mopar Connect, una serie di servizi connessi dedicati alla sicurezza e al controllo remoto del veicolo. Per esempio prevede l'assistenza stradale, il soccorso in caso di incidente e la localizzazione del veicolo a seguito di furto. Inoltre permette di controllare da remoto il superamento di una data soglia di velocità o l'uscita da una zona in precedenza definita sulla mappa e attuare il blocco e lo sblocco delle porte.

OPZIONE CONNESSA Mopar Connect permette poi di ritrovare, tramite lo smartphone, la vettura parcheggiata e di visualizzarne il livello di carburante e lo stato di carica della batteria. Mopar Connect è offerto anche in chiave business, con la versione Fleet, che offre le funzionalità necessarie per la gestione di flotte aziendali.

FIAT TIPO STREET La Fiat Tipo Street è invece un modello per chi bada al sodo. Visivamente si riconosce per nuovi cerchi in lega nero lucidi da 16 pollici, cristalli privacy di serie e dettagli scuri a contrasto quali calotte specchi retrovisori, calandra e maniglie porta esterne e interne. Le dotazioni di serie prevedono climatizzatore, ESP con Hill Holder, UconnectTM radio con Bluetooth e volante in pelle.

MOTORI E VERSIONI Ancora non è stata comunicata la data di lancio delle Fiat Tipo Mirror e Fiat Tipo Street, ma si sa che entrambi i nuovi allestimenti saranno disponibili con carrozzeria a 4 porte, a 5 porte e Station Wagon. Quanto ai motori, la scelta sarà tra unità benzina e turbodiesel già note: i benzina 1.4 da 95 CV e 1.4 T-Jet da 120 CV e i diesel 1.3 MultiJet da 95 CV e 1.6 MultiJet da 120 CV. Tutti con cambio manuale o trasmissione automatica DCT a doppia frizione.

PREZZI E FINANZIAMENTI La gamma Fiat Tipo ha prezzi che partono da 11.900 euro. Tre le soluzioni finanziarie per le nuove Fiat Tipo Mirror e Street, FCA Bank offre: il classico Finanziamento Rateale; Leasing e PCP (Personal Contract Purchase) con rata flessibile e possibilità di scelgliere a fine periodo se restituire la vettura, tenerla o sostituirla con una nuova; Private Lease, con canone mensile che comprende assicurazione e assistenza.