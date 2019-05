Autore:

Lorenzo Centenari

AVANTI TUTTA Che avesse un futuro, non ci avremmo messo la mano sul fuoco. Ora invece arriva la conferma, e sul destino a breve medio termine della Fiat Tipo, ogni dubbio viene cancellato. Tipo restyling si farà, quella che ancora non si conosce con precisione è semmai la data di presentazione. Non è escluso possa coincidere con l'edizione 2020 del Salone di Ginevra, ma per sbilanciarsi è ancora presto. Certo è invece lo stabilimento di produzione, cioè la stessa fabbrica Tofas in Turchia, nella città di Bursa, alla quale il Lingotto si è sin qui appoggiato per la costruzione del modello pre-facelift.

COSE TURCHE A schiarire il cielo sulle sorti di Fiat Punto è il management Tofas stesso: la joint venture generata da FCA e Turchia Koç Holding ha annunciato per la compatta del Gruppo un investimento da 225 milioni di dollari. Linee di montaggio in funzione fino al 2024, target produzione individuato a quota 1,3 milioni di unità. Sino ad oggi, tra le carrozzerie a 4 porte, 5 porte e Station Wagon, da Bursa di Fiat Punto ne sono uscite oltre 500 mila dal 2015. Fu Sergio Marchionne, a suo tempo, a mettere in discussione la continuità di un modello che a suo avviso non portava redditività. Si vociferava della soppressione, preceduta dall'esilio in Sudamerica: conservando il proprio domicilio in Turchia, ora non vi è tuttavia ragione di pensare che Tipo restyling abbandoni i mercati europei.

UN BEL TIPO Quali modifiche, per Fiat Tipo restyling? Qualche intervento interesserà senz'altro gli esterni, ma sarà soprattutto l'abitacolo a ricevere gli aggiornamenti più impattanti. L'intera consolle verrà ridisegnata, mentre l'odierno display verrà rimpiazzato da uno schermo da 10,25 pollici con tanto di infotainment Uconnect di nuova generazione. Anche i motori rispetteranno i requisiti Euro 6d. Ora non ci resta che portare pazienza, e attendere altre rivelazioni.