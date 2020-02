PANDA: LA EVER… GREEN La nuova Fiat Panda Hybrid riprende in tutto e per tutto lo stile delle sorelle a motore endotermico, ma in versione Citycross. La gamma è meno flessibile rispetto alla 500 Hybrid perché in casa Fiat hanno deciso solo per tre allestimenti: Launch Edition, City Cross e Trussardi. Il motore ibrido, però è lo stesso, quindi anche la nuova Panda è equipaggiata con il tre cilindri aspirato della famiglia FireFly, che ha una potenza di 70 CV e una coppia di 92 Nm. Al motore endotermico è collegato quello elettrico da 12V con la batteria al Litio da 11Ah, che restituisce una potenza massima di 3.600W, utile per dare spunto in partenza e fornire energia ai sistemi di bordo quando si viaggia in veleggiamento, cioè con motore spento sotto i 30 km/h e cambio in folle rallentando la marcia. Infatti, è proprio in questa situazione che il mild-hybrid va sfruttato, per risparmiare carburante e ridurre le emissioni. Il consumo medio dichiarato è leggermente superiore a quello della 500 Hybrid, con 4 litri/100 km ed emissioni di CO2 di 89 g/km. Naturalmente la Fiat Panda è omologata Euro 6d mild-hybrid e può accedere alle agevolazioni fiscali e sulla circolazione in caso di blocchi del traffico o accesso alle ZTL.

PICCOLA GRANDE CITYCAR Tutti i modelli hanno una definizione estetica ben precisa con dettagli che rendono la “Pandina” un piccolo crossover. Ci sono cerchi in lega leggera da 15 pollici dal disegno specifico, assetto rialzato, grandi fendinebbia, paraurti con protezioni e modanature specifiche, per uno stile più country. Insomma, la Panda Hybrid mostra un’immagine bella robusta, quasi muscolosa per essere una citycar. Dentro, ognuna segue una strada ben definita e se la Launch Edition riprende le tonalità in verde della carrozzeria, la City Cross ha rivestimenti più tradizionali in grigio/nero mentre la Trussardi mostra la sua eleganza sia nella colorazione caffè degli interni (che riprendono l'inedita tinta della carrozzeria) sia con il logotipo della casa di moda italiana sulle cinture di sicurezza e il levriero sul terzo finestrino.

DENTRO È SEMPRE LEI MA PIÙ BELLA L’abitacolo, poi, è un elogio alla semplicità e alla praticità, come ci siamo abituati a vedere da tanti anni a bordo della Panda. La posizione di guida è piacevole, con tutto a portata di mano e i comandi facili da trovare e usare. C’è il volante con i tasti per il sistema infotainment U-Connect con radio DAB e per la Launch Edition anche il climatizzatore automatico. Ma, in effetti, si avverte che il tempo è passato anche per la citycar Fiat, per esempio osservando il layout della plancia. Non c’è un display centrale, ma un supporto per lo smartphone per interagire con il sistema multimediale attraverso l’app dedicata U-Connect Live e gestire la macchina da remoto. Un po’ come accade su altre citycar, per esempio quelle del Gruppo Volkswagen.

LE QUATTRO PORTE LA RENDONO PRATICA Apprezzabile l’abitabilità e la praticità: c’è più spazio dietro rispetto, per esempio, alla stessa 500 (che di porte ne ha due e gioca le sue carte più sullo stile) e le quattro porte sono una comodità per entrare. Ovvio che in 3,65 metri non si può sperare di accomodarsi tutti senza qualche sacrificio, ma il tetto alto e l’ampio angolo di apertura delle porte sono di aiuto. Il bagagliaio è abbastanza spazioso, con un volume variabile da 260 a 870 litri: non una piazza d’armi, ma adatto per le necessità giornaliere.

I PREZZI DI LISTINO Insomma, la Panda Hybrid mi incuriosisce soprattutto dal punto di vista della guida. Mi interessa capire se davvero il comfort è un po’ più elevato e se il motore elettrico da 12 Volt con batteria al Litio da 11 Ah aiuta negli spostamenti cittadini la compatta di Casa Fiat. A proposito, questi sono i prezzi di listino: Citycross 15.100 euro, Launch Edition 16.100 euro, Trussardi 17.100 euro. Non mi resta che provarla - lo farò nella sua edizione speciale di lancio - e poi vi racconto come se la cava su strada.