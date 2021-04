SI GIOCA OVUNQUE Dopo essere stato pubblicato anche su PlayStation 5 lo scorso ottobre, il gioco di rally WRC 9 di Kylotonn Racing e Nacon, su licenza ufficiale del campionato del mondo, arriva anche sulla console portatile Nintendo Switch. Ecco il trailer di lancio del gioco:

COME NELLA REALTÀ Esattamente come per le altre versioni, anche in WRC 9 per Switch potremo intraprendere la nuova modalità Carriera, per affrontare l’intera stagione 2020 del campionato del mondo, con una gestione ancora più curata del team e dell’auto. Con in più la comodità di poterlo fare ovunque. I più competitivi potranno poi cimentarsi in una serie di sfide online, giornaliere e settimanali. A questo si aggiungono inoltre:

14 ambientazioni

110 prove speciali

3 nuovi rally (Giappone, Nuova Zelanda, Kenya)

Prove speciali dei rally di Finlandia e Portogallo

50 team ufficiali (con livree WRC, WRC2, WRC3 e Junior WRC)

BOMBARDONI A GO-GO WRC 9 offre la possibilità di guidare un sacco di auto storiche dei rally, con gli stessi (pochi) aiuti elettronici dell’epoca: tra queste, Lancia Stratos, Lancia 037, Porsche 911 GT3 RS, Ford Escort MkII, Alpine A110, Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, Audi Quattro.

ANCHE LA GR YARIS 2021 Oltre alla versione ufficiale di Toyota Yaris WRC che corre nel campionato, e la storia Toyota Corolla WRC del 1999, WRC 9 è l’unico videogame che ci mette al volante della nuova Toyota GR Yaris Racing 2021, e che verrà utilizzata a partire dalla prossima stagione. L’occasione migliore per sperimentare in punta di dita tutta la potenza di questo piccolo mostro!

DOVE ACQUISTARLO Sviluppato dallo studio Kylotonn Racing e prodotto da Nacon, WRC 9 è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 (con supporto specifico per il pad DualSense della nuova console di Sony), Xbox One e Xbox Series X|S, e PC su Epic Games Store.