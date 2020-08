CI SIAMO QUASI Mancano ormai pochissimi giorni all’uscita di WRC 9, il gioco di rally di Kylotonn e Nacon che è stato annunciato lo scorso marzo. Per ingannare l’attesa, lo sviluppatore ha pubblicato oggi un nuovo trailer che mostra alcune delle quindici auto classiche presenti nel gioco, e che hanno fatto la storia delle corse su sterrato vincendo almeno una volta il titolo mondiale piloti o costruttori.

LE AUTO STORICHE Ecco l'elenco completo delle auto classiche disponibili in WRC 9:

Lancia Stratos

Lancia Fulvia HF

VW Polo WRC 2016

Lancia 037

Porsche 911 GT3 RS RGT (997)

Ford Escort MkII 1800

Alpine A110 1973

Lancia Delta HF Integrale Evoluzione

Citroën Xsara WRC 2005

Ford Focus 2007

Toyota Corolla 1999

Audi Quattro A2 1984

Citroen C3 WRC 2019

Proton Iriz R5

NIENTE AIUTI Ne manca una, se avete fatto bene i conti: gli sviluppatori la annunceranno solo più avanti. Molte di queste auto sono state progettate in un periodo in cui gli aiuti alla guida moderni non esistevano ancora, e per questo motivo non saranno disponibili neppure nel gioco: il risultato è che, anche virtualmente, saranno molto più impegnative da guidare. Tra le altre auto presenti nel gioco troviamo anche la Porsche 911 GT3 RS RGT (997), famosa per il suo “caratteraccio” e la Citröen C3 WRC 2019, l'ultimo modello realizzato dalla casa francese nei panni di produttore ufficiale.

LE NOVITÀ WRC 9 migliora la modalità carriera vista nei capitoli precedenti, ha reso la fisica delle vetture - e il loro comportamento su strada - ancora più realistico, e catapulta i giocatori nel Campionato FIA 2020. Insieme agli oltre cinquanta team ufficiali delle categorie WRC, WRC 2, WRC 3 e Junior WRC, nel gioco debutteranno inoltre tre nuovi rally ambientati in Giappone, Nuova Zelanda e Kenya.

QUANDO ARRIVA WRC 9 è il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship, in uscita il prossimo 3 settembre per Xbox One, PlayStation 4, PC (Epic Games Store). Nei prossimi mesi arriverà anche su Nintendo Switch e le console di nuova generazione, Xbox Series X e PlayStation 5. Pre-ordinando il gioco sul sito ufficiale si otterrà immediatamente la Audi Quattro A2 1984.