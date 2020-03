ANCHE PER PS5 Nacon e Kylotonn hanno appena pubblicato il loro nuovo gioco di moto, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, con licenza ufficiale della gara che si snoda attorno monte Snaefell. Il prossimo 3 settembre sarà invece la volta di WRC 9, titolo ufficiale del FIA World Rally Championship. Il gioco uscirà inizialmente per Xbox One, PlayStation 4 e PC (su Epic Games Store), e poco dopo anche per Nintendo Switch; nei mesi successivi arriverà anche Xbox Series X e PlayStation 5, le console di nuova generazione previste entro la fine dell’anno.

LE NOVITÀ Tra i contenuti che cambieranno nel nuovo capitolo della serie WRC c’è sicuramente la modalità Carriera, quella attraverso cui far crescere e portare alla vetta del campionato il proprio team, tramite una maggior varietà di eventi e una fedeltà ancor più marcata all’esperienza dei team impegnati nel campionato mondiale. Debutteranno inoltre i tre nuovi eventi aggiunti al calendario: il Safari Rally del Kenya, il Rally del Giappone e quello della Nuova Zelanda.

AUTO CLASSICHE Debutteranno poi, per la gioia di appassionati e nostalgici, nuove auto classiche, bolidi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della WRC. Gli sviluppatori sono poi al lavoro per migliorare realismo e fisica delle auto, uno dei punti deboli dei capitoli precedenti, concentrandosi in particolare su sospensioni, trasferimento di massa e sistema di frenata, così da regalare un comportamento fedele dell’auto in tutte le condizioni di gara, di strada e di tempo.

NON È FINITA QUI Oltre a WRC 9, Nacon Gaming ha anche annunciato il prolungamento dell’accordo di licenza con WRC Promoter, la società che gestisce i diritti del campionato mondiale rally: l’accordo è valido almeno fino al 2022, e questo significa che nei prossimi anni arriveranno anche WRC 10 e WRC 11. Se nel frattempo cercate qualche altro gioco di corse, però, non perdetevi i nostri consigli per questa quarantena!