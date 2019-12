L’ENDURANCE PER ECCELLENZA Il Tourist Trophy, che si corre dal 1907 (con qualche interruzione) sull’Isola di Man, è una delle gare motociclistiche più blasonate e ricche di tradizione della storia del motorsport. Lo scorso anno è uscito il videogame ufficiale, e nel 2020 arriverà il seguito, sia su PC sia su console.

LICENZA UFFICIALE Come il predecessore, anche TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 è l’unico gioco di corse con licenza ufficiale dell’evento, e che ricrea tutti i sessanta, impegnativi chilometri che si snodano attorno al monte Snaefell. Prima di affrontare la gara vera e propria, però, sarà necessario dimostrare quanto si vale, cimentandosi in numerosi campionati nazionali su strada, guadagnando il denaro e la reputazione necessari a conquistarsi l’accesso alla gara, e anche a migliorare le prestazioni della propria due ruote.

SIMULAZIONE MIGLIORATA La fisica delle moto, uno degli elementi che meno ha convinto nel titolo originale, è stata rivista e progettata da zero con l’obiettivo di ottenere un comportamento molto più realistico. Il modello di guida integra un effetto giroscopio per rendere più precisa la sterzata, e sono stati anche previsti avvisi grafici sullo schermo per indicare una possibile caduta imminente, così da permettere al giocatore di ridurre la velocità e non rischiare di perdere il controllo della moto. Rivista anche la fisica di freni e ammortizzatori, che rispondono in maniera più fedele alle asperità dell’asfalto.

UN MONDO APERTO Questo secondo capitolo introduce anche la possibilità di sfruttare la scia degli avversari per prendere velocità, ma soprattutto una gestione più oculata del proprio mezzo: sarà fondamentale sempre tenere sotto controllo freni, sospensioni, motore e temperatura delle gomme. Il lavoro di setup sulla moto potrà poi essere testato all’interno della nuova area di gioco “open world”, liberamente esplorabile da cima a fondo.

APPUNTAMENTO AL PROSSIMO ANNO Sviluppato ancora una volta da Kylotonn Racing e pubblicato da Bigben Interactive, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 uscirà nel corso del primo semestre 2020, su PC, PlayStation 4 e Xbox One.