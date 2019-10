Autore:

Claudio Todeschini

PER ASPIRANTI CAMPIONI Se il vostro sogno è guidare moto da cross come veri fuoriclasse sui tracciati ufficiali del campionato del mondo, le possibilità sono due: diventare dei campioni, oppure emularne le gesta in un videogame. Fortunatamente per chi non può permettersi una carriera nel motorsport, la software house milanese Milestone ha annunciato Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3, il terzo capitolo del gioco ufficiale dedicato alle competizioni motociclistiche su sterrato.

TUTTA LA STAGIONE 2019 Il nuovo capitolo della serie permetterà di indossare il casco di uno dei cento piloti impegnati nella stagione 2019 del campionato Monster Energy Supercross nelle classi 450SX e 250SX; ricreate virtualmente tutte le squadre, quindici stadi e tutte le piste. Nella modalità Carriera, in cui affrontare la stagione dall’inizio alla fine, si può entrare a far parte di un team ufficiale, diventando compagni di squadra del proprio pilota di Supercross preferito.

MODALITÀ DI GIOCO PER TUTTI I GUSTI All’interno di Supercross 3 è stata ricreata la Factory Supercross Practice Tracks in California, un’enorme area dove vanno ad allenarsi e a testare le proprie moto molti degli OEM che gareggiano nel Monster Energy AMA Supercross. Particolare attenzione è stata posta nella creazione di modalità di gioco che permettono di gareggiare con i propri amici: si può giocare fino a quattro collegati alla medesima console, oppure online su internet. Oltre alla possibilità di affrontare diverse tipologie di gara, in questo nuovo capitolo debutta la modalità Race Director: una vera e propria “cabina di regia” tramite cui organizzare e gestire tornei, assegnare penalità ai partecipanti, e persino concentrarsi sulla regia televisiva dei singoli eventi.

SPAZIO ALLA CREATIVITÀ Non manca lo spazio per i giocatori più creativi, già molto apprezzata nei precedenti episodi della serie. La nuova versione del Track Editor permette di realizzare le proprie piste o modificare quelle esistenti, sfruttando “blocchi” e moduli estetici in maniera molto veloce e intuitiva. Pensate che negli anni passati la community ha realizzato oltre 53 mila piste!

NOVITÀ SOTTO PELLE Dal punto di vista tecnico le novità non mancano di certo. Per Supercross 3 sono stati rifatti tutti i modelli tridimensionali e le animazioni dei piloti, introducendo anche quello femminile. Molte le migliorie grafiche, che prevedono un maggior livello di dettaglio per i terreni asciutto e bagnato. Rivisto anche il modello fisico che sottende l’esperienza di gioco vera e propria, con un nuovo sistema di controllo della moto in aria durante i salti. Monster Energy Supercross - The Official Videogame 3 sarà disponibile il prossimo 4 febbraio per PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia e Nintendo Switch.