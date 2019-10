Autore:

Claudio Todeschini

CAMPIONATO E-BIKE ENDURO Lo scorso 5 ottobre si è tenuta a Barcellona l’ultima gara del primo campionato mondiale World E-bike Series (WES), competizione dedicata espressamente alle mountain bike elettriche e suddivisa in due categorie: Enduro e Cross-Country. L’evento spagnolo ha concluso la stagione inaugurale dopo le gare svoltesi nel Principato di Monaco, in Svizzera e in Italia, a Bologna.

ORGOGLIO TRICOLORE Sul gradino più alto del podio della categoria Enduro sono saliti il francese Nicolas Quéré del Team Giant nella categoria uomini, e l’italiana Jessica Bormolini del Team Scott. Nella categoria Cross Country maschile il titolo è andato a un altro italiano, Marco Aurelio Fontana, del team Focus Scuderia Fontana, mentre per le donne si è classificata prima la tedesca Sofia Wiedenroth, del Cube Action Team.

LA FORMULA E DELLE BICI Organizzato dalla Union Cycliste Internationale (UCI), il campionato WES vede impegnate diciannove squadre; i week-end di gara cominciano il venerdì con la ricognizione dei tracciati da parte dei piloti e proseguono il sabato con le gare vere e proprie tra i corridori Elite, mentre la domenica è dedicata agli amatori. I piloti Elite possono prendere parte a due gare: quella Enduro, in particolare, sta riscuotendo sempre maggior successo tra gli atleti, con partenze scaglionate nelle tappe speciali su tracciati particolarmente impegnativi.



UN LEONE IN SELLA Tra le squadre partecipanti c’è anche Peugeot, un nome solitamente associato al mondo del motorsport, in particolare a quello dei rally. L’impegno della Casa del Leone nel campionato WES sottolinea la sua strategia di elettrificazione di tutti i suoi modelli, compresa nuova Peugeot 208. Le bici utilizzate dal team Peugeot sono le eM02 FS PowerTube con powertrain Bosch integrato nel telaio. La francese Morgan Jennier ha concluso la stagione in terza posizione nella classifica femminile Enduro, mentre Nicolas Lau, capitano della squadra maschile, si è classificato in decima posizione, consentendo alla compagine francese di piazzarsi nella top ten.