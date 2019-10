Autore:

Matteo Gallucci

PICCOLA MA CATTIVA Cliccate direttamente qui se volete approfondire la prova su strada con nuova Peugeot 208 2019. Se invece volete vedere il video del primo contatto con la piccola utilitaria francese vi trovate nel posto giusto. È stata rinnovata in tutto e per tutto che fa del suo stile sportivo un vero e proprio marchio di fabbrica.

DAL VIVO Mi è piaciuta molto guidarla in anteprima durante la prova internazionale in Portogallo. Come ogni primo contatto il tempo a disposizione della prova è stato esiguo e non vedo l'ora di approfondire meglio la sua conoscenza durante il classico Day by Day redazionale appena arriveranno le prime auto in Italia a novemre 2019. Certo che la presenza su strada è molto importante, non passa mai inosservata, e gli interni così tecnologici e cuciti addosso al guidatore fanno venire voglia sia di guidarla con il coltello tra i denti sia di viverla serenamente giorno per giorno.

LISTINO PREZZI La nuova Peugeot 208 2019 ha un listino prezzi che parte da 14.950 euro per la versione con motore benzina 1.2 litri da 75 CV. Sale a 18.150 euro per la motorizzazione a gasolio (1.5 litri 100 CV) e arriva a 33.400 euro per la versione 100% elettrica da 136 CV. La versione della prova in allestimento GT Line parte da 21.750 euro.