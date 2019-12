BATTLE ROYALE... Credo che più o meno tutti conoscano, o abbiano sentito nominare almeno una volta Fortnite, il videogame più popolare - soprattutto tra i giovanissimi - di questi ultimi tempi. Si tratta di uno sparatutto in prima persona che appartiene al genere dei Battle Royale, titoli multigiocatore in cui un gruppo di persone (tipicamente un centinaio) si affronta su un’area di gioco che va via via rimpicciolendosi, fino a quando non rimane vivo solo un giocatore.

... MA CON LE MACCHINE! Ecco, prendete questo concetto, applicatelo a un gioco di corse e otterrete la modalità Eliminator, pubblicata oggi da Microsoft come aggiornamento gratuito per tutti i possessori del suo racing game Forza Horizon 4. In Eliminator il campo di battaglia schiera 72 giocatori, al volante di altrettante auto: all’inizio partono tutti con la Mini Cooper del 1965, e man mano che si eliminano altri giocatori si ottengono potenziamenti che permettono di sbloccare auto più potenti.

NE RIMARRÀ SOLTATO UNO In alternativa ai potenziamenti che si trovano nella mappa di gioco è possibile sfidare gli altri giocatori in gare testa a testa su percorsi creati al momento. Chi perde è eliminato, chi vince può scegliere un’auto più potente o rubare quella dell’avversario. Nel frattempo la zona in cui è possibile correre si restringe, rendendo più pepate le sfide e inevitabili le sportellate. In quest’ultima fase di gioco i sopravvissuti dovranno arrivare al traguardo indicato sulla mappa, e il primo a tagliarlo sarà decretato vincitore.

AUTO NUOVE DA SBLOCCARE La nuova modalità di gioco contiene una serie di missioni dedicate e ricompense, che permettono di sbloccare alcune nuove auto: la Renault Mégane R26.R del 2008, la Porsche 911 GT3 RS del 2016 e la Mercury Cougar Eliminator del 1970, oltre a diversi abiti a tema per il proprio avatar.

COME GIOCARCI Forza Horizon 4 è disponibile su Xbox One e Windows 10, e supporta la funzionalità Xbox Play Anywhere: acquistando una copia è possibile giocarlo sia su console che su computer, con la possibilità di abbandonare il gioco su una piattaforma (per esempio il PC) e riprenderlo su un’altra (Xbox), mantenendo tutti i progressi.