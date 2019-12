BENE O MALE, PURCHÉ SE NE PARLI Dopo la presentazione del Tesla Cybertruck che, nel bene o nel male, è destinata a rimanere tra i momenti memorabili di questo 2019, i meme che ne sono venuti fuori, le sfide impossibili contro il Ford F-150 e gli sberleffi di (tra gli altri) BWM e LEGO, è arrivata anche l’immancabile petizione su Change.org per chiedere che il nuovo pick-up di Tesla venga inserito nel videogioco Forza Horizon 4, o in futuri capitoli della serie di racing game di Microsoft.

GUIDA IN ANTEPRIMA? Il futuristico mezzo da lavoro di Elon Musk non dovrebbe arrivare prima del 2021, e probabilmente sarà un po’ diverso da quello che è stato presentato qualche settimana fa, ma l’idea di poterci salire a bordo prima del tempo, anche se solo virtualmente, ha un suo fascino. Anche perché, diciamolo, non saremo comunque in molti a metterne uno (vero) in garage, quindi tantovale conservarlo in quello virtuale di un videogioco.

TESLA NEI VIDEOGIOCHI Proprio qualche giorno fa è uscita una lunghissima lista di possibili veicoli che potrebbero arrivare nei prossimi aggiornamenti di Forza Horizon 4, che però non conteneva nessun veicolo a marchio Tesla. Le auto elettriche di Elon Musk non sono presenti né in Forza Horizon 4 né in Forza Motorsport 7, ma la Model S era presente nei precedenti capitoli della serie (in Forza Motorsport 4 c’era addirittura la Tesla Roadster), ed è attualmente guidabile in Gran Turismo Sport.

LA PETIZIONE FUNZIONERÀ? Se mai Microsoft e gli sviluppatori Playground Games e Turn 10 Studios dovessero accettare la sfida, e ottenere la licenza da Tesla di inserire il Cybertruck nel gioco, si tratterebbe del pick-up più potente disponibile per i giocatori. La versione con tre motori elettrici e quattro ruote motrici è in grado di schizzare da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi, ed è capace di un’autonomia dichiarata di 700 km. Più che sufficienti per attraversare la ricostruzione del Regno Unito del gioco. Se volete contribuire all’iniziativa, questo è l’indirizzo della petizione.