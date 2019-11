PRONTI A SFIDARE HAMILTON? Il sei volte campione del mondo di Formula 1 è da tempo testimonial di Gran Turismo Sport, il racing game per PlayStation 4 sviluppato da Polyphony Digital. Il corposo aggiornamento di novembre del gioco introdurrà diverse novità, tra cui la possibilità di sfidare (in differita) lo stesso Hamilton.

SFIDA SUL GIRO VELOCE Il pacchetto scaricabile Lewis Hamilton Time Trial Challenge introduce infatti una nuova modalità per giocatore singolo, strutturata in dieci sfide diverse, in cui sfidare i tempi sul giro stabiliti dal campione in persona a bordi di macchine come la Mercedes-AMG GT3 e la Sauber Mercedes C9. Val la pena sottolineare che i tempi di Hamilton non sono stati registrati dal vivo, ma all’interno del gioco stesso. Una sfida alla pari, insomma (più o meno).

LEZIONI DAL “MAESTRO” Oltre alle sfide sul giro, il pacchetto contiene anche i replay delle gare di Lewis Hamilton e alcuni tutorial video in cui lo stesso campione spiega come affrontare le sfide e come migliorare le proprie capacità di guida. Ancora, vincere le sfide contro Hamilton permetterà di sbloccare nuove vetture e altri premi speciali. In particolare, affrontare le gare in condizioni più difficili permetterà di ottenere una vettura con la livrea disegnata dal team Project 44 di Lewis Hamilton.

AGGIORNAMENTO 1.50 La patch di novembre aggiunge cinque nuove vetture, tra cui la Jaguar Vision Gran Turismo presentata lo scorso mese di ottobre, con tre motori elettrici capaci di erogare 1.006 CV e una coppia di 1.200 Nm. Quattro le ruote motrici, che portano la macchina a raggiungere i 100 km/h da ferma in meno di due secondi, e di fermare il tachigrafo a 320 km/h. Le altre novità sono la RE Amemiya FD3S RX-7, la RUF CTR3 del 2007, la Toyota 86 GT "Limited" del 2016 e la bellissima BMW M3 Coupe del 2003. Per finire, vengono introdotti sette nuovi eventi nella GT League e due per il Dr. Wankel, oltre alla pista di Spa-Francorchamps nella Circuit Experience.

DISPONIBILE DA OGGI Il pacchetto Lewis Hamilton Time Trial Challenge sarà disponibile a partire da oggi su PlayStation Store al prezzo di 7,99 euro. L’aggiornamento 1.50 è invece gratuito per tutti i possessori del gioco.