IN PISTA A MONTECARLO Il prossimo fine settimana si terranno a Monaco le finali del campionato mondiale di Gran Turismo Sport, realizzato in collaborazione con FIA, con gli eventi clou legati alla Nations Cup e la Manufacturer Series. Nella giornata di domani, nella competizione Pro-Am Exhibition Race parteciperà nientemeno che il sei volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton.

PILOTA (ANCHE) VIRTUALE Hamilton è stato fin dai primi giorni il testimonial di punta di Gran Turismo Sport, il gioco di corse di Polyphony Digital esclusivo per PlayStation 4, in cui una delle gare invitava i giocatori a battere proprio il tempo sul giro del pilota Mercedes. Resta da capire cosa farà esattamente Hamilton alla finale del torneo mondiale di Gran Turismo: abbastanza difficile che partecipi alle competizioni ufficiali, che arrivano a Monaco dopo selezioni e gare durate mesi e che hanno tenuto impegnati i piloti di mezzo mondo. Più probabile un’esibizione a favore del pubblico, magari contro il vincitore assoluto.

NON È TUTTO La presenza di Hamilton non è l’unico motivo di interesse a sintonizzarsi sulle gare dei prossimi giorni. Tra le due semifinali della Nations Cup è atteso un annuncio definito “importante” da parte di Kazunori Yamauchi, il papà della serie Gran Turismo. La nostra ipotesi, ma più che altro un desiderio, è che in quell’occasione venga annunciato Gran Turismo 7, il nuovo capitolo della serie, magari per la prossima PlayStation 5 in arrivo nel 2020, magari mostrando le primissime immagini di gioco. Del resto, ogni nuova console giapponese è stata accompagnata all’uscita da un nuovo Gran Turismo, e non c’è motivo per cui la PS5 debba fare eccezione.

LAMBORGHINI E LAGUNA SECA Altri due annunci sono previsti per le finali del campionato, sempre dedicati agli appassionati del videogioco di corse: l’attesissimo debutto del WeatherTech Raceway di Laguna Seca, che è sempre stato presente in tutti i capitoli dal secondo in poi. Domenica, infine, Lamborghini presenterà la nuova Vision Gran Turismo, di cui è stato pubblicato un brevissimo teaser video, e che andrà ad arricchire il parco auto delle supercar realizzate dai principali costruttori mondiali in esclusiva per la serie videoludica.

IN STREAMING Per seguire l’evento in diretta nell’arco dei tre giorni della manifestazione, collegatevi a questo indirizzo.