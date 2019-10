Autore:

Claudio Todeschini

HYPERCAR DIGITALE Jaguar ha realizzato il concept di una hypercar destinata a sfrecciare solo sulle piste digitali di Gran Turismo Sport, il videogioco di Polyphony Digital per PlayStation 4. La macchina si inserisce nel progetto Vision GT, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa presentandovi il bellissimo render della Alfa Romeo Montreal immaginata dal designer Luca Serafini.

PER TUTTI (O QUASI) Vision GT è un invito, per le case automobilistiche, a realizzare - almeno virtualmente - la sportiva che meglio racchiude la visione di un’azienda, che riassume nelle sue linee e nelle sue prestazioni la massima espressione di dinamismo su ruote di un costruttore. Jaguar ha raccolto la sfida, e il risultato è la macchina che vedete in queste immagini, disponibile ai giocatori che potranno metterla nel proprio garage virtuale al prossimo aggiornamento di novembre. A patto di avere sufficienti crediti guadagnati in gara per comprarla, si capisce.

RICHIAMI AL PASSATO Il design della sportiva Jaguar riprende molti degli stilemi dei suoi modelli più famosi, in particolare le C-Type e le D-Type che correvano a Le Mans negli anni Cinquanta. Lo si capisce soprattutto guardando il parabrezza avvolgente e i parafanghi bombati. Il carico aerodinamico posteriore viene gestito da uno spoiler che fuoriesce automaticamente, e che si inserisce tra le sottili luci della coda.

TECNOLOGIA A PIENE MANI L’intera parte superiore della carrozzeria si apre, rivelando un abitacolo futuribile ma estremamente essenziale. Il cruscotto avvolgente è interamente digitale, con la strumentazione nel centro e le immagini delle telecamere esterne (che sostituiscono gli specchietti retrovisori) proiettate sui due lati.

MILLE CAVALLI DI RAZZA Per quanto riguarda il motore, i progettisti si sono davvero sbizzarriti: la Jaguar Vision Gran Turismo è mossa da ben tre motori elettrici che, insieme, generano 1.006 CV e una coppia di 1.200 Nm. Quattro le ruote motrici, che portano la macchina a raggiungere i 100 km/h da ferma in meno di due secondi, e di fermare il tachigrafo a 320 km/h. Dite la verità: non sarebbe male vederla dal vivo, eh?