PORSCHE E PLAYSTATION Al Salone di Francoforte Porsche ha fatto una serie di annunci sull’importante collaborazione con Sony e con il videogioco Gran Turismo. Nell’ambito delle novità introdotte Peter Varga (Head of Exterior Design Style di Porsche) e Kazunori Yamauchi (Produttore della serie Gran Turismo) hanno parlato degli aggiornamenti che vedremo nei prossimi mesi sul mitico videogioco per Playstation.

TAYCAN TURBO S VIRTUALE Nel 2020, innanzitutto, la Porsche Taycan Turbo S sarà disponibile su Gran Turismo Sport. La berlina sportiva elettrica da 761 cavalli si potrà scaricare e guidare gratuitamente. Tra le possibilità messe in campo dal team di designer e programmatori ci sono un giro virtuale dell’abitacolo e giri in pista.

BEING STEVE MCQUEEN Quest’anno ricorrono cinquant’anni dalla presentazione della 917 (Salone di Ginevra 1969): per l’occasione Porsche e gli sviluppatori del celebre titolo per Playstation, Polyphony Digital Inc., hanno creato una versione virtuale della dodici cilindri di Zuffenhausen. Denominata “917 Living Legend” si potrà scaricare su Playstation nella prima metà del 2020.

917 CONCEPT Porsche, infine continuerà a emozionare anche nella nicchia delle hypercar legate al brand. La scorsa primavera, nell’ambito della mostra “Colours of speed – 50 years of the 917” organizzata al Porsche Museum di Zuffenhausen, è stata presentata al pubblico la 917 Concept, un’interpretazione ultra moderna del modello storico degli Anni 70, in particolare dell’esemplare con numero di gara 23 e livrea bianco-rossa del team Porsche KG Salzburg che vinse la 24 Ore di Le Mans del 1970. Fu primo storico successo della Casa tedesca alla maratona francese. Sulla scia di questo prototipo, Porsche e Polyphony Digital Inc. stanno sviluppando la Porsche Vision Gran Turismo. Sarà il primo prototipo virtuale creato da Porsche per la console giapponese: una visione della filosofia del brand per il mitico videogioco. Arriverà intorno alla fine dell’anno prossimo.