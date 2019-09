Autore:

Federico Sardo

PLAYSTATION E MICHELIN Sony Playstation sceglie Michelin come suo partner ufficiale per il gioco di motori più famoso del mondo: Gran Turismo. La dicitura precisa che identifica questa collaborazione è "partner ufficiale per la tecnologia dei pneumatici", e nasce dall'intento di rendere l'esperienza di guida virtuale sempre più realistica e vicina a quello che è davvero il mondo delle corse automobilistiche.

LA PARTNERSHIP Michelin condividerà con Sony la sua esperienza ultracentenaria nel settore dei pneumatici nell’ambito del primo incontro di co-sviluppo di questo genere: facendo avvicinare sempre di più i giocatori anche a quello che gira intorno al mondo delle corse, comprese valutazioni e decisioni che i team devono effettuare ai box in occasione delle diverse gare.

I CONTENUTI, GRATIS Già da ottobre 2019 tutti gli utenti del gioco potranno scaricare gratuitamente una serie di contenuti: una nuova sezione all’interno del museo virtuale «Brand Central» di Gran Turismo Sport, che permetterà ai giocatori di approfondire il rapporto che lega Michelin al mondo del motorsport; una offerta di pneumatici Michelin nella sezione «Tuning» del gioco, che permetterà ai videogiocatori di scegliere tra pneumatici a mescola dura, media o morbida, e affinare così le proprie competenze strategiche; infine si potranno aggiungere al gioco una serie di nuove scenografie ambientate nei più importanti circuiti dove è presente la sponsorizzazione da parte di Michelin.

LA DICHIARAZIONE “Questa partnership è un matrimonio perfetto, che unisce l’esperienza di guida virtuale di maggior successo e il leader mondiale in materia di pneumatici ad alte prestazioni”, ha dichiarato Scott Clarke, vice-presidente esecutivo della regione Americhe del Gruppo Michelin e responsabile dei settori automotive, motorsport ed experiences. “Michelin guida l’industria nell’ambito della simulazione dei pneumatici”, ha aggiunto Clarke. “Michelin sviluppa e mette a punto dei pneumatici virtuali su veicoli virtuali prima ancora che essi siano prodotti, con un trasferimento estremamente accurato ai pneumatici reali, su auto reali. Combinare questa tecnologia con i dati reali ottenuti nel motorsport, consentirà a Sony di aggiungere più strategia relativa ai pneumatici all’interno del gioco e, nel lungo termine, aiuterà le persone a comprendere meglio il ruolo cruciale che i pneumatici Michelin giocano nell’ottimizzare le prestazioni del veicolo.”