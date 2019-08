Autore:

Federico Sardo

PLAYSTATION 5 Il sito LetsGoDigital ha pubblicato le immagini di un nuovo brevetto di Sony che parrebbe mostrare quello che sarà il design della futura Playstation 5. Non c’è niente di confermato, ma il brevetto è ufficiale e firmato dal direttore tecnico della Casa giapponese.

LE SPECIFICHE Se il design è molto accattivante, anche le specifiche tecniche alimentano la frenesia degli appassionati: la nuova console arriverà fino a una risoluzione a 8K e pare si tratterà di un dispositivo di potenza formidabile, non a caso il render mostra un ampio spazio per la ventilazione. Si parla di un processore a 7nm Ryzen 8-core accompagnato da una scheda grafica a 7nm con architettura Navi, e di 24 Gb di RAM gddr6.

CONFERME, DATE E PREZZO Nella foto che vi mostriamo, ecco un render realizzato a partire dal brevetto che sta circolando in rete. Nonostante manchino conferme ufficiali, in un tweet un designer di Codemasters ha confermato che si tratta dell’aspetto dei reali kit di sviluppo, e che ne stanno circolando già alcuni nel loro ufficio. Il tweet è però poi stato prontamente cancellato. Circola anche un’ipotesi sul prezzo di Playstation 5, che dovrebbe arrivare verso la fine del 2020: una sorprendente ed estremamente competitiva cifra di 499,99 dollari.

GTA 6 Sicuramente uno dei titoli per i quali c’è maggiore attesa rispetto all’arrivo su Playstation 5 è il nuovo capitolo di Grand Theft Auto: GTA 6 potrebbe infatti addirittura debuttare in contemporanea al lancio della nuova console, anche se le ultimissime indiscrezioni parlano di un annuncio nel 2020, per un’uscita che slitterebbe almeno al 2021, anche a causa di una certa vicinanza con un’altra recente uscita a firma Rockstar Games, quella di Red Dead Redemption 2.

LA NUOVA GENERAZIONE L’idea che sta circolando negli ultimi giorni, per quanto senza conferme ufficiali, è quella di una release di GTA 6 che andrebbe a coinvolgere il parco di console e servizi di nuova generazione, composto appunto da Playstation 5 e Xbox Scarlett, oltre che da Google Stadia. Mentre bisognerebbe aspettare ancora un po’ per la versione PC. Oltre a GTA 6, tra i giochi più attesi per la nuova Playstation ci sono sicuramente anche Gran Turismo 7, il secondo capitolo di The Last of Us, un nuovo Assassin’s Creed e un nuovo Playerunknown’s Battlegrounds.