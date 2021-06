SI RIPARTE! Il fortunato torneo eSport tra giornalisti, organizzato lo scorso anno in pieno lockdown da Bmw Italia, riparte a tutta velocità. La situazione pandemica oggi è fortunatamente ben diversa rispetto allo scorso anno, ma intatta è la voglia di competere e di confrontarsi online sulle piste più belle al mondo. Il primo appuntamento è di scena nel pomeriggio di martedì 15 giugno 2021, con il Bmw Sim Media Challenge al via dalle 18.00 con la prima di quattro tappe che si terranno tra giugno e luglio e che incoroneranno, al pari di quanto visto nella scorsa stagione, la testata giornalistica più… veloce d’Italia.

C’È ANCHE MOTORBOX Ovviamente, dopo il terzo posto ottenuto nel 2020 grazie alle imprese del nostro Luca Manacorda, accompagnato dal simdriver Alessandro Puoti, anche MotorBox è invitata alla competizione. Nell’appuntamento di Monza, primo dei quattro in programma, ci sarà in pista Salvo Sardina al volante della Bmw M4 GT4 griffata con il bianco, l’arancione e il blu di MotorBox. Il simulatore utilizzato sarà ancora una volta Assetto Corsa Competizione – con il DLC “GT4 Pack” – e il format vedrà giornalisti e piloti virtuali, ma anche le guest star invitate da Bmw, scontrarsi su due manche con inversione di griglia rispetto all’arrivo di gara-1. Uno show da non perdere, che potrete seguire in diretta a partire dalle 18.00 sul canale Twitch di Bmw Italia.