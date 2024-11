Fanatec Bentley GT3 Podium Steering Wheel: dalla Pikes Peak al simracing

Per gli amanti del simracing, scegliere il proprio volante è sempre più difficile. Dopo la replica di quello della Lamborghini Essenza SCV12, il Thrustmaster con motore ''a flussi assiali'' e il super-accessoriato Logitech G Pro arriva il nuovo Fanatec Bentley GT3 Podium Steering Wheel: replica esatta del volante da corsa progettato appositamente per l'auto che ha corso alla Pikes Peak e frutto della collaborazione con il team Motorsport di Bentley.

Fanatec Bentley GT3 Podium Steering Wheel, il volante gira, l'immagine sul display no

DISPLAY INTEGRATO La progettazione del volante vero e di quello per i simulatori di guida, dice Fanatech, è andata avanti di pari passo con il debutto della Bentley GT3 alla famosissima cronoscalata nel lontano 2011. Poi, però, lo sviluppo è continuato per il volante da simracing, che è stato ottimizzato per la nuova mission. Il diametro della corona è di 310 mm e al centro presenta uno schermo circolare autolivellante da 3,4 pollici (che mantiene le indicazioni dritte e facili da leggere anche quando il volante gira), con cornice in carbonio forgiato e controlli rotativi in alluminio macchianti dal pieno, con la caratteristica zigrinatura di Bentley. La struttura incorpora un'anima in magnesio leggero e una piastra frontale in fibra di carbonio da 5 mm di spessore con trama verde. Il volante è dotato del QR2 Pro Wheel-Side, lo sgancio rapido utilizzato su tutti i volanti di Fanatec.

Fanatec Bentley GT3 Podium Steering Wheel, il meccanismo di sgancio rapido

VEDI ANCHE

SVILUPPATO SUL CAMPO Insieme al display centrale autolivellante, il volante ha bottoni retroilluminati, due stick direzionali a sette vie e due grandi pomelli in alluminio. Quattro paddle magnetici si trovano sul retro: due per il cambio di marcia e due per ulteriori comandi, oltre a una coppia di paddle analogici per il comando della frizione. Il loro design è basato su quelli della Bentley Continental GT stradale. ulteriormente perfezionato con i suggerimenti del leggendario pilota della Pikes Peak Rhys Millen, che ha portato in gara la Continental GT3 Pikes Peak. Le sue esperienze hanno portato all'inclusione del ''Pikes Peak Grip'', un attacco inferiore opzionale al volante che gli ha dato maggiori possibilità di controllo nelle curve più strette del tracciato.

Fanatec Bentley GT3 Podium Steering Wheel, sul sostegno dedicato

QUANTO COSTA Quando non è in uso, con il supporto da scrivania o da parete incluso, il volante diventa un pezzo da esposizione e il display centrale funge da orologio. Ma durante il gioco può anche riprodurre telemetria e video di circuiti famosi, mostrando gli input di pedale e sterzo, cambi di marcia, accelerazioni e una mappa del circuito. Il Podium Steering Wheel Bentley GT3, compatibile con PC e anche ''PS ready'', è un oggetto da collezione unico per i fan appassionati di motorsport e del marchio britannico: si aggiunge a una collezione di repliche che comprende, per esempio, quella della BMW M4 GT3 e quello della Porsche 911 GT3 R. Il prezzo, però, è importante: si parla di quasi 2.000 dollari sul sito escluse le tasse di spedizione. Per pochi.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/11/2024