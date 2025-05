Le corse di kart in salotto, con il simulatore "full motion" in realtà virtuale

Dal kart alla F1 il passo non è così breve, ma dalla Formula 1 al kart? A colmare la distanza ci pensano i simulatori di guida professionali ''full motion'' ossia con sedile e volante che si muovono in 3D per replicare - per quanto possibile - le accelerazioni del veicolo.

Intendiamoci, postazioni di questo genere siamo già abituati a vederle con cabinati in stile monopoosto o vetture GT, ma forse non tutti sanno che alcune aziende specializzate realizzano simulatori professionali proprio per chi si vuole allenare con il kart.

Il CXC Simulations Full Motion Kart Simulator è un simulatore di guida professionale in realtà virtuale pensato per il karting ad alto livello: vediamolo insieme.

CXC Simulations Full Motion Kart Simulator simula anche il vento con due ventilatori

Basta uno sguardo per rendersi conto che questo simulatore non utilizza un cabinato farlocco, ma la vera scocca di un kart da competizione 125 con tanto di cambio come posto di guida. Sedile, volante e pedali sono identici a quelli usati in pista.

Quando parliamo di simulatori professionali, poi, vengono in mente molti elementi distintivi, a partire da un mega schermo avvolgente - fatto da un unico display panoramico o dal montaggio di tre schermi affiancati. Qui invece...

Il visore HTC Vive VR del CXC Simulations Full Motion Kart Simulator

Realtà virtuale al posto dei monitor tradizionali

In questo senso, il CXC Simulations Full Motion Kart Simulator si distingue per una soluzione ancora più immersiva: aguzzate la vista e noterete appoggiato sulla carena laterale destra un visore per la realtà virtuale.

Per chi sopporta questa tecnologia (ad alcuni crea problemi di cinetosi), il visore HTC Vive VR fornisce un'esperienza ancora più realistica.

I due ventilatori Antari AF-4 sul CXC Simulations Full Motion Kart Simulator

Simulazione del flusso d’aria per una maggiore realtà

Per non farsi mancare nulla, il simulatore di karting delle foto ha due potenti ventilatori montati davanti, che trasmettono la sensazione fisica del vento sulla tuta

Le due ventole Antari AF-4 simulano il flusso d’aria in funzione della velocità. Il software sviluppato internamente da CXC regola la potenza in tempo reale, aggiungendo un ulteriore livello di realismo.

Poi, naturalmente, non manca un sistema di movimento proprietario, che trasmette le sollecitazioni della pista e relative accelerazioni, così da permettere un'immersione totale nella simulazione.

Il computer che fa funzionare il CXC Simulations Full Motion Kart Simulator

A gestire tutti gli accorgimenti elettronici provvede un potente computer con componentistica di alto livello, con:

Processore: Intel Core i9

Memoria: 16 GB di RAM

Archiviazione: SSD da 1 TB

Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER

Compatibilità software

La piattaforma sim racing per kart professionale è compatibile con due piattaforme leader nel settore del sim racing: rFactor2 e KartRacer Pro, entrambe incluse nel pacchetto. Questi software offrono fisiche avanzate, tracciati realistici e opzioni di personalizzazione estese. Assetto Corsa Evo e Gran Turismo 7 (scopri qui qual è il migliore) non sono supportati come standard.

Il posto di guida del CXC Simulations Full Motion Kart Simulator

Quando parliamo di simulatori professionali, e di quelli marchiati CXC Simulations in particolare, basta un dato per inquadrare prodotti e azienda: i prezzi partono da 75.000 dollari (circa 66.000 euro). Uno sguardo al configuratore aiuta a capire poi quanto può salire il prezzo per un sistema al top della tecnologia.

Un esemplare d'occasione

Per fortuna il simulatore di karting che vedete nelle foto è di seconda mano ed è ora in vendita all'asta online su Bring-a-trailer: per ulteriori dettagli sul prezzo e sulle modalità di acquisto e spedizione è possibile visitare la pagina ufficiale dell’annuncio.

Il sedile del CXC Simulations Full Motion Kart Simulator è di un vero kart omologato FIA

Utilizzi pratici del simulatore kart CXC

Grazie alla fedeltà meccanica e software, il simulatore permette ai piloti di allenarsi su tracciati reali, migliorare tempi e affinare tecniche di guida in un contesto sicuro e ripetibile.

Strumento didattico per scuderie e accademie

Accademie di karting e team junior possono sfruttare il simulatore per formare i giovani piloti tramite l'allenamento ai kart con realtà virtuale, sviluppare strategie di gara e analizzare dati tecnici in modo approfondito.

Il volante del CXC Simulations Full Motion Kart Simulator

Applicazioni per ingegneri e analisti

La compatibilità con software di telemetria permette l’uso del simulatore anche in ambito ingegneristico, per testare assetti, mappature motore e componenti virtuali prima della produzione.

Storia e mission dell’azienda

Fondata nel 2007 da Chris Considine, CXC Simulations ha sede a Los Angeles e si occupa di progettare simulatori professionali per automobilismo e aviazione. L’azienda si è posizionata tra l’intrattenimento di alto livello e le esigenze delle squadre di motorsport.

Il Motion Pro II: il fiore all’occhiello

Il Motion Pro II rappresenta il top di gamma dell’azienda: un simulatore full motion dotato di feedback dinamico, display panoramici e un sistema di movimento proprietario. È pensato per piloti, ingegneri e team in fase di preparazione o sviluppo tecnico.

Vista laterale del CXC Simulations Full Motion Kart Simulator

Cos’è un simulatore di guida full motion?

È un sistema dotato di movimenti meccanici sincronizzati con la guida virtuale, capace di replicare forze, vibrazioni e inclinazioni, per simulare la guida reale.

Il simulatore CXC può essere usato da privati?

Sì, sebbene progettato per un’utenza professionale, può essere acquistato da privati con esperienza e disponibilità economica adeguata.

Quali software sono compatibili col simulatore?

È compatibile con rFactor2 e KartRacer Pro, entrambi inclusi nell’acquisto.

La realtà virtuale è meglio degli schermi per il sim racing?

La VR offre una visione a 360° e un’esperienza immersiva superiore, specialmente per applicazioni professionali.

Serve esperienza per usare questo simulatore?

È consigliato per utenti avanzati o professionisti, ma può essere configurato anche per sessioni di apprendimento.

È possibile aggiornarlo in futuro?

Sì, la struttura modulare consente aggiornamenti su hardware, software e componenti meccanici.

Per approfondimenti sulla tecnologia dei simulatori professionali CXC, visita il sito ufficiale. E se sogni un coach virtuale che ti aiuti a migliorare i tempi sul giro, scopri la tecnologia di Mansell AI, basato su intelligenza artificiale.