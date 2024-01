Mal d'auto: rimedi e prevenzione della cinetosi

Mal d'auto (ma anche mal d'aria e mal di mare): rimedi naturali per prevenire la cinetosi e le pastiglie per combatterla

La nausea e il vomito sono i primi sintomi che vengono in mente, ma il mal d'auto (chiamato dai medici cinetosi o chinetosi) può portare con sé anche vertigini, affaticamento, sudori freddi: quanto basta per trasformare in un incubo qualunque viaggio in auto, in aereo o altro mezzo di trasporto. Prevenire è meglio che curare, ma anche curare è possibile: ecco alcuni semplici trucchi, accorgimenti e rimedi al problema.

Cibi grassi aumentano il rischio di mal d'auto - Foto di Aleisha Kalina via Unsplash

La prevenzione ai sintomi della chinetosi comincia molto prima del viaggio: addirittura a tavola, dove è bene evitare pasti grassi e alcol prima di mettersi in strada. I cibi grassi, infatti, preparano il corpo a provare nausea, mentre le bevande alcooliche possono peggiorare i sintomi aggiungendo vertigini, mal di testa, nausea e sudorazione. Invece di abbuffarti, mangia poco e di frequente, scegliendo cibi ricchi di proteine. In auto, calma lo stomaco con spuntini leggeri, costituiti da cibi secchi e poco saporiti, visto che sapori e aromi forti (non necessariamente di tipo alimentare) possono accentuare il senso di nausea.

L'ALIMENTO JOLLY Ricorda poi che anche mantenersi idratati aiuta a combattere la cinetosi, quindi non scordarti di bere: anche qui le bevande ad alto contenuto proteico aiutano a ridurre la nausea più della semplice acqua. Da evitare le bevande gassate. L'alimento jolly? È lo zenzero, che puoi consumare fresco, candito, sotto forma di integratore o come ingrediente di biscotti, té, lecca-lecca o caramelle: assicurati solo che si tratti di vero zenzero e non di un aroma artificiale. Anche mentine e gomme da masticare aiutano, sia perché la menta piperita ha proprietà simili allo zenzero, sia perché la masticazione stimola la salivazione, che a sua volta contrasta gli acidi gastrici. Oltre a distrarti dal malessere.

Lo zenzero è un alimento jolly contro il mal d'auto - Foto di Eiliv Aceron via Unsplash

I medici ritengono che la cinetosi sia causata da un conflitto tra ciò che vedono i tuoi occhi e il modo in cui il tuo corpo interpreta il movimento del veicolo, associato a un'ipersensibilità del centro dell'equilibrio che si trova nell'orecchio interno. Un primo passo per evitare questo conflitto e sedersi davanti e guardare lontano, dritti davanti a sé, meglio se punti fermi del paesaggio come montagne o case, così da ridurre la confusione tra i vari organi di senso. In alternativa, mettiti tu alla guida: la concentrazione ti aiuterà a distrarti dai disturbi. Aiuta anche una buona ventilazione dell'abitacolo, con aria fresca che arrivi direttamente sul viso: dalle bocchette dell'aria condizionata o dai finetrini laterali, per abbassare la temperatura e disperdere gli odori forti.

COSA PUÒ FARE IL GUIDATORE Anche una furba scelta del percorso può ridurre il rischio di disturbi da cinetosi. Se possibile, le strade sconnesse e tortuose sono da evitare, così come gli orari di punta in cui il traffico potrebbe costringere a una marcia a singhiozzo. Inutile dire che guidare piano, con stile fluido e un'andatura regolare, è il modo migliore per prevenire i sintomi.

Le strade sali-scendi acuiscono la cinetosi - Foto di Jannes Glas via Unsplash

LE GIUSTE DISTRAZIONI Se non sei tu a guidare, chiudere gli occhi e concentrarsi su una respirazione lenta aiuta a rilassarsi e così ad alleviare i sintomi. Stabilizzare la testa può migliorare la situazione: appoggiandola al poggiatesta o con l'aiuto di un cuscino cervicale. Utile anche fare pause frequenti, per sgranchirsi le gambe e... fermare il mondo intorno a sé. Se possibile, un pisolino è un toccasana: anche in movimento, visto che dormire annulla la percezione del moto e la confusione degli organi di senso. Non dormi? Distraiti ascoltando musica, cantando o facendo giochi di ragionamento con i compagni di viaggio. Mai, però, leggere un libro o guardare qualcosa all'interno dell'auto, come lo smartphone o lo schermo dell'infotainment: il mal d'auto è assicurato!

Non solo auto: la cinetosi colpisce anche in autobus, in treno, in aereo (mal d'aria) e in nave (mal di mare). Trucchi per affrontare più serenamente gli spostamenti su questi veicoli, e che contrastano l'insorgere dei disturbi, sono assicurarsi che il proprio posto sia rivolto nella direzione del movimento: in autobus, in treno e in nave, in particolare, sono da evitarsi i sedili che guardano indietro. Inoltre è bene conoscere quali sono i posti che, secondo il tipo di veicolo, garantiscono i minori scuotimenti ai passeggeri. In autobus e sui treni conviene sedere più avanti possibile, mentre in nave si patisce meno a metà della sua lunghezza. In aereo il posto migliore è vicino all'ala, dove gli effetti delle turbolenze sono leggermente attenuati.

Mal d'aereo: i posti sull'ala sono i più confortevoli - Foto di Ross Parmly via Unsplash

Nei casi più gravi si può ricorrere a farmaci specifici che contrastano i disturbi causati dalla cinetosi. Ve ne sono molti in commercio e nella maggior parte dei casi hanno un'azione lieve, per cui non necessitano di specifica prescrizione medica, anche se il consiglio del pediatra e sempre raccomandato prima della somministrazione ai bambini e, nel caso degli adulti, per verificare l'interazione con la cura di altre patologie o che eventuali effetti collaterali non interferiscano con le normali attività (per esempio guidare).

LE MEDICINE CONSIGLIATE Tra i farmaci utili contro il mal d'auto, i più comuni sono gli antistaminici (una categoria a cui appartengono anche le pillole contro le allergie stagionali), proposti sotto forma di capsule molli oppure di gomme da masticare: secondo quanto indicato dall'Istituto Superiore della Sanità, vanno presi almeno 30-60 minuti prima di iniziare il viaggio. In caso di percorsi lunghi l'assunzione va ripetuta dopo 4-6 ore. Altro farmaco molto utilizzato è il cerotto che rilascia scopolamina, da applicare dietro l'orecchio almeno due ore prima di iniziare il viaggio. Deve essere usato solo dietro consiglio medico per i possibili effetti indesiderati.

RIMEDI ALTERNATIVI Tra gli accorgimenti contro il mal d'auto, mal di mare ecc... c'è chi consiglia di applicare una leggera pressione sull'avambraccio, tra i due tendini, a circa 3 centimetri sopra l'articolazione del polsi. Inoltre si trovano in commercio braccialetti anti-nausea che mantengono questa pressione sull'avambraccio costante, oltre a magneti e altri pseudo-rimedi. La loro efficacia - sottolineiamo - non è stata scientificamente provata, ma sono relativamente economici e non hanno effetti collaterali negativi. Da provare.

