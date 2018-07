Autore:

Giulia Fermani

OCCHIALI ANTI MAL D'AUTO Avete presente il mal d'auto? Secondo i dati raccolti da Citroen si, visto he 30 milioni di europei ne soffrono in modo cronico e una persona su tre lo prova almeno una volta nella vita. Per migliorare la qualità dei viaggi in auto, la Casa francese ha brevettato i Seetroen, degli ingegnosi occhiali anti mal-d'auto che ricreando al loro interno la linea dell' orizzonte promettono di risolvere il problema nel 95% dei casi. ​

COME FUNZIONANO Inizialmente erano destinati a chi va per mare, poi si è pensato di allargarne l'uso nei viaggi su quattro ruote. Sviluppati dalla start-up francese Boarding Ring, gli occhiali Seetroen grazie al liquido in movimento negli anelli che li compongono ricreano la linea dell'orizzonte e risolvono il problema sensoriale all'origine del malessere. Non avendo lenti sono adatti ad essere usati da tutti in famiglia (tranne i bambini sotto i 10 anni) e vanno indossati all'insorgere dei primi segni di fastidio. A quel punto non vi resta che mettervi comodi: in 10-12 minuti i sintomi scompariranno. Parola di Citroen. Se siete curiosi di scoprirlo di persona, i Seetroen sono in vendita a 99 euro nella boutique lifestyle del sito Citoren.

