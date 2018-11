Autore:

Matteo Gallucci

FROM CHINA TO EUROPE Era il 18 aprile 2017 quando Citroen svelava la nuova C5 Aircross al Salone di Shanghai. A distanza di un anno, la francese sbarca in Europa, con la linea d'assemblaggio identificata nello stabilimento di Rennes. Nelle forme, il SUV del Double Chevron si inserisce nel cuore degli sport utility di segmento C, portando con sé tutti i tratti tipici dello stile Citroen: palpebra a led con doppia fanaleria al frontale, forme dolci nell'insieme che ingentiliscono le dimensioni del SUV ed un posteriore che evolve quanto visto sulla C3 Aircross.

PER LE FAMIGLIE Le dimensioni della C5 Aircross la collocano nel cuore della categoria dei SUV medi: giusto per fare un esempio, il bagagliaio parte dai 580 litri fino ai 1.630 abbattendo il divano posteriore – che, feature interessante, è anche scorrevole. Sono tre le versioni a listino: Live, Feel e Shine, oltre alla Business specifica per le flotte.

INTERNI À LA PÀGE Gli interni della nuova C5 Aircross 2018 si rifanno a quella che è l'idea di comodità del Double Chevron. I sedili implementano la funzione di massaggio, mentre al centro della plancia si staglia il display touchscreen da 8” dal quale comandare ogni funzione, dalla climatizzazione alla navigazione. Il cruscotto è digitale con uno schermo da 12,3” configurabile a piacimento del guidatore, come avviene su Peugeot 3008 e 5008. Il resto dell'abitacolo è ravvivato da un gioco di colori a contrasto, che garantisce personalità all'auto. Interessante il volante: senza razza delle ore 6, assomiglia a quello che troviamo sulla nuova Audi A8.

TANTA TECNOLGIA La Citroen C5 Aircross presenta tante soluzioni tecniche interessanti, a cominciare dalle sospensioni Progressive Hudraulic Cuschions: si tratta di fermi idraulici che si affiancano al gruppo molla-ammortizzatore, in grado di lavorare in maniera separata nelle fasi di rimbalzo e compressione. Non mancano la frenata automatica di emergenza, la telecamera a 360° ed il riconoscimento dei segnali stradali. Non troviamo nemmeno come optional la trazione integrale, mentre abbiamo il Grip Control, tecnologia già vista su altri SUV del Gruppo PSA.

SOTTO IL COFANO Sono cinque le motorizzazioni a listino per la nuova Citroen C5 Aircross: due benzina PureTech da 130 e 180 EAT8 CV e tre a gasolio BlueHDI 130, 130 EAT8 e 180 CV EAT8. Per quanto riguarda gli assistenti alla guida spicca l'Highway Driver Assist che implementa le funzioni di Stop&Go, lane assist e frenata automatica d'emergenza.

ANCHE IBRIDA La nuova Citroen C5 Aircross sarà disponibile anche in versione ibrida, con un powertrain composto da un motore termico anteriore ed uno elettrico posteriore, per una potenza complessiva di 300 CV. Questa tecnologia consente al SUV di avere la trazione integrale, altrimenti non disponibile.

QUANDO ARRIVA Già ordinabile in Cina, in Europa la nuova Citroen C5 Aircross arriverà a gennaio 2019 con un prezzo d'attacco di 25.700 euro.