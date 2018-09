Autore:

Marco Congiu

TIGRE ELETTRIZZANTE Con la Sportage 2019, Kia lancia una versione mild-hybrid del proprio SUV più famoso e prolifico. Lanciata nel 2016 al Salone di Francoforte, la Sportage di quarta serie si rifà adesso il look con questo restyling. Lo stile si avvicina alla sportiva di casa, la Stinger, mantenendo comunque una spiccata personalità che ha contraddistinto l'auto sin dall'esordio. L'arrivo di una versione mild-hybrid abbinata al motore Diesel da 2.0 litri completa il quadro dei lavori svolti dai tecnici, che si sono concentrati anche sugli ADAS. Ma scopriamo insieme come cambia la Kia Sportage 2019.

AFFARI DI FAMIGLIA La Sportage è l'auto che ha portato al debutto la calandra frontale Tiger Nose, vero marchio di fabbrica del designer Peter Schreyer che ha saputo dare un'identità ben precisa a tutti i modelli Kia. Con il restyling 2019, la Sportage rinfresca un po' il proprio naso, disponibile adesso anche in colorazione Gloss Black per l'allestimento GT. Sia davanti che dietro spiccano le nuove luci a LED, mentre al posteriore si apprezza il doppio terminale di scarico, anche in questo caso destinato alla dola declinazione GT Line. Un design generale che non aveva bisogno di grosse trasformazioni, dato il buon successo di pubblico riscontrato dal SUV a livello europeo ed italiano.

QUALITÀ TEDESCA Pochi ma sapienti ritocchi per gli interni della Kia Sportage 2019. A spiccare sono le nuove bocchette dell'areazione, oltre al display touchscreen da 8” che abbandona la cornice, risultando decisamente più pulito. Nuovo anche il volante multifunzione tagliato in basso, per offrire quell'idea di sportività che non guasta mai. Soprattutto visto il nome del SUV. Le sellerie, negli allestimenti dell'alto di gamma, sono rivestite in morbida ma durevole pelle, mentre le plastiche dell'abitacolo rimangono morbide nella parte superiore ed un po' croccanti dove non cade l'occhio. Immutata la capacità di carico: il bagagliaio va dai 480 ai 1.469 litri. Più di quanto serva ad una famiglia di 4 persone.

IBRIDA La vera novità della Kia Sportage restyling è da cercare sotto il cofano. Il SUV coreano diventa mild hybrid grazie ad un sistema che abbina al 2.0 Diesel un motore elettrico che sfrutta un sistema a 48 V. Il tutto grazie ad uno starter facente funzione di alternatore e che, promettono da Kia, consente di abbassare i consumi dal 4 al 7%. Il tutto viene offerto con una trasmissione automatica ad 8 rapporti.

PROVARE PER CREDERE Forte di 170.000 unità vendute in Europa dal lancio del 2016 – si cui 40.000 in Italia – questa Kia Sportage prova a migliorarsi ancora. Ce l'avrà fatta? Non ci resta che salire a bordo e accendere il motore!