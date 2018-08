Autore:

Emanuele Colombo

UNA NUOVA COMPATTA SPORTIVA Il prototipo che vediamo girare al Nurburgring è quello di una versione sportiva della nuova Kia Ceed. Chiamata Kia Ceed GT, l'inedita compatta sportiva coreana non sarà estrema come la Hyundai i30 N, ma dovrebbe comunque rappresentare un compromesso interessante.

LA SCHEDA TECNICA Dotata di un motore turbo a iniezione diretta di benzina da 1,6 litri con circa 200 CV di potenza, la Ceed GT sarà caratterizzata dal punto di vista estetico da paraurti specifici con uno splitter anteriore, nuove minigonne laterali, uno spoiler posteriore sul tetto e uno scarico con doppi terminali. I cerchi sportivi in lega lasceranno in bella vista le pinze dei freni verniciate in rosso.

DATA DI LANCIO Nei test al Nurburgring, la Kia delle foto ha le prese d'aria libere da camuffature, per permettere l'ottimale ventilazione delle parti calde sotto sforzo. Il lancio commerciale della nuova Kia Ceed GT è previsto per la prima metà del prossimo anno ed è molto probabile che il debutto in forma statica avvenga al salone di Ginevra 2019.