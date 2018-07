Autore:

Marco Congiu

QUELLA COOL Abbiamo già avuto modo di provare la nuova Kia Ceed 2018, la segmento C coreana rivale destinata di Volkswagen Golf, Peugeot 308 e Renault Megane. In conferenza stampa ci era stato anticipato l'arrivo di una versione dal look più sportivo che avrebbe preso il nome di Kia Proceed GT. Ora, grazie ai no, con un look complessivo stri sempre attenti fotografi, possiamo mostrarvi le prime immagini delle versioni camuffate,

COPERTA Da quanto vediamo in queste immagini, la Kia Proceed GT sembra più lunga della Hyundai i30 Fastback, con un look complessivo più filante visto il tetto spiovente. Caratteristica tipica dell'auto sono i terminali di scarico triangolari, che possiamo vedere da vicino in queste foto, e che richiamano molto da vicino il concept ammirato nel corso dello scorso Salone di Francoforte.

ARRIVA A PARIGI La nuova Kia Proceed GT arriverà in occasione del prossimo Salone di Parigi 2018. Per quanto ne sappiamo ora, sotto il cofano dovremmo trovare la stessa gamma della Kia Ceed, con propulsori che vanno dal tre cilindri da 1.0 litro a benzina fino al 1.6 Diesel da 136 CV. Non dovrebbe mancare una motorizzazione da 200 CV, dato il carattere sportivo dell'auto.