DALLA COREA CON FURORE L'avevamo già vista sia a gennaio, nelle vesti di prototipo durante il CES di Las Vegas, sia a maggio, nella sua forma definitiva all'International Electric Vehicle Expo in Corea del Sud. Il soggetto è nuova Kia e-Niro: dopo essersi presentata al pubblico di casa, ora il crossover elettrico attraversa l'Eurasia per debuttare anche nel Vecchio Continente. Vetrina, il parigino Mondial de l'Automobile 2018.

DA IBRIDA A ELETTRICA Il design di nuova Kia e-Niro è molto più "hi-tech" rispetto al passato. Una scelta stilistica che vuole sottolineare il grande passo effettuato con la seconda generazione, che la vede al debutto nella solo configurazione elettrica, a discapito dell'attuale versione ibrida da 141 cv. Il nuovo stile presenta un fascione anteriore interamente rivisto rispetto al passato dove troviamo un nuovo disegno per i fari fendinebbia a LED e una cornice verde acqua per la griglia inferiore e inserto nelle prese d'aria laterali (colore già utilizzato con Kia Soul EV per sottolineare le versioni 100% green). Per migliorare l'aerodinamica della nuova vettura vengono adottati spoiler, cerchi parzialmente chiusi visto che, attualmente, è sprovvista di motore termico da reaffreddare e quindi non necessita della classica griglia anteriore aperta. Al suo interno trova invece posto un nuovo sportellino per fare il pieno di energia elettrica.

LONG OR SHORT RANGE? La recente omologazione europea sul ciclo combinato WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) ha confermato il dato sull’autonomia elettrica di e-Niro: 485 km per la versione alimentata dalla batteria ai polimeri di litio ad alta capacità da 64 kWh (615 km nel ciclo di prova urbano), accumulatore che con caricabatterie rapido da 100 kW si rigenera dell'80% in 54 minuti, 312 km per la versione equipaggiata invece con batteria standard da 39,2 kWh. Insidiare il predominio di Nissan Leaf non sarà semplice. Lei (lui?) ci proverà lo stesso.