Autore:

Giulia Fermani

STAND KIA A PARIGI 2018 Già vista come concept al Salone di Francoforte, un anno dopo la nuova Kia Proceed arriva a Parigi 2018. Lunga 4,60 m per 1,80 m di larghezza e 1,42 m di altezza la shooting brake Kia Proceed, che va a completare la gamma della nuova Ceed da cui deriva piattaforma, motori e trasmissioni, è una station wagon che fa il verso alle coupé. Al suo fianco sullo stand Kia al Salone di Parigi 2018 c'è anche Kia Ceed GT, versione più prestazionale della Segmento C, grazie al nuovo 1.6 turbobenzina T-GDi da 204 cv e 265 Nm di coppia massima erogata tra i 1.500 ed i 4.500 giri/min.