Autore:

Marco Congiu

SORPRESA Lo stesso giorno della presentazione della nuova Proceed, Kia toglie i veli anche alla nuova Ceed GT 2019. Si tratta della versione più prestazionale della Segmento C studiata per il mercato europeo: esteticamente più carica – senza cadere nell'eccesso – si caratterizza rispetto alle versioni standard grazie ad un kit estetico più cattivo. E, ovviamente, anche grazie ad un nuovo 1.6 benzina da 204 CV.

A ME GLI OCCHI La nuova Ceed GT 2019 vanta un paraurti anteriore ridisegnato, che offre prese d'aria maggiorate e particolari verniciati in nero lucido. In taglio laterale vediamo come alcuni particolari siano verniciati in nero e rosso per esaltarne la sportività, minigonne in primis, mentre spiccano i cerchi da 18” dotati di un design esclusivo. Al posteriore invece si fanno notare la coppia di terminali di scarico ed il diffusore, oltre ad un accenno di spoiler per rendere più filante la linea del tetto.

SPORTIVITÀ SENZA ESAGERAZIONI Gli interni della nuova Kia Ceed GT si rifanno decisamente al mondo delle sportive, senza però anche in questo caso urlare ai quattro venti i 204 CV dell'auto. Il look è ovviamente derivato dalle Ceed normali, quindi spazio al piano black ed ai materiali in plastica morbida un po' ovunque, con il display touch da 8” opzionale con cui comandare un completo sistema di infotainment, che offre compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay.

SANA POTENZA Il cuore della Kia Ceed GT 2019 è il nuovo 1.6 turbobenzina T-GDi da 204 CV e 265 Nm di coppia massima erogata tra i 1.500 ed i 4.500 giri/min. La potenza si scarica sulle sole ruote anteriori, mentre la trasmissione è a scelta manuale 6 marce o automatica doppia frizione a 7 rapporti.

DIVERTE, MA TI AIUTA Il pacchetto degli aiuti alla guida offerto alla Kia Ceed GT è completo e rispecchia quanto già viso su nuova Ceed e Proceed: abbiamo il lane assist, la frenata automatica d'emergenza, il cruise control adattivo capace di seguire le auto che abbiamo davanti a noi sino ai 180 km/h e il riconoscimento dei segnali stradali.

QUANDO ARRIVA? La nuova Kia Ceed GT sarà disponibile a partire dal 2019, ma non è ancora noto il prezzo. Quello che sappiamo è che sicuramente saranno disponibili di serie i 7 anni di garanzia.