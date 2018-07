Autore:

Lorenzo Centenari

NEW GENERATION VAN Si può essere artigiani, elettricisti, falegnami, e al tempo stesso viaggiare comodi comodi anche per lavoro, al volante di un furgone equipaggiato di ogni comfort. Citroen Berlingo Van raggiunge la terza generazione e trasforma una volta per tutte l'esperienza di guidare un mezzo commerciale, ormai un'auto in tutto e per tutto. Stile, qualità, tecnologia meccanica e informatica. Soprattutto, un grado di personalizzazione come nemmeno la cameretta di un adolescente. Nuovo Berlingo Van guadagnerà le strade entro la fine del 2018. Passiamone in rassegna gli highlights.

BERLINGO E I SUOI FRATELLI La declinazione in chiave Citroen del commerciale leggero secondo il Gruppo PSA (Berlingo Van condivide i cromosomi con nuovo Peugeot Partner e Opel Combo Van) nasce sulla piattaforma modulare EMP2 ed è proposto in due misure: M (4,40 metri) e XL (4,75 metri). Rispetto all'edizione precedente, il parabrezza si sposta in avanti e il cofano si alza da terra, pur accorciandosi in senso longitudinale. Fiancate ben sagomate e posteriore robusto ma armonioso completano il look da "furgoncino 2.0".

METTETEVI COMODI Ultramoderno l'abitacolo: totalmente in linea col programma Citroën Advanced Comfort, nuovo Berlingo Van eredita una plancia moderna, ergonomica ed essenziale. Il posto di guida beneficia di un quadro strumenti di design contemporaneo, del volante multifunzione e del pratico Color Head-up Display (a seconda delle versioni).

TUTTI AI PROPRI POSTI Due anche le configurazioni cabina: studiata per i professionisti che lavorano in team e si spostano insieme, la variante Extenso accoglie in prima fila 3 passeggeri, con posto centrale più ampio e tavolino ribaltabile. Il sedile passeggero laterale a scomparsa aumenta la lunghezza di carico e porta il volume utile da 3,3 a 3,8 metri cubi (versione M), e da 3,9 a 4,4 metri cubi in caso di Berlingo Van XL. In alternativa, la doppia cabina modulabile è pensata per professionisti chiamati a trasportare da 1 a 5 persone, ma anche grandi volumi di carico. Disponibile solo nella versione XL, la configurazione "double cab" non richiede trasformazioni specifiche.

IN CANTIERE O IN CONSEGNA Nuovo Citroen Berlingo Van sposa infine due filosofie diverse: versione "Worker" per il trasporto di attrezzature e personale in tutti i tipi di cantiere (3 posti anteriori, altezza dal suolo incrementata di 30 mm, protezioni sotto al motore, Grip Control con Hill Assist Descent, pneumatici Mud & Snow, pianale di carico rivestito in plastica, carico utile di 1.000 kg e Pack "zona di carico" con illuminazione potenziata, presa da 12 V e anelli di fissaggio a metà altezza), versione "Driver" studiata per le imprese e i dipendenti che percorrono lunghi tragitti, o effettuano consegne in città. Il maggiore comfort di guida è frutto di un superiore isolamento acustico, inoltre di clima bizona, sedili con regolazione lombare, sensore pioggia/luminosità, regolatore e limitatore di velocità, freno a mano elettrico, radio connessa con display da 8 pollici, infine l'inedito Surround Rear Vision, display da 5 pollici a colori che sostituisce il classico specchio retrovisore interno e limita gli angoli morti generati dai lamierati laterali e dalle porte a battente posteriori.

HI-TECH VAN E a proposito di tecnologia. 20, in tutto, le funzioni di assistenza alla guida, alcune delle quali (come il Sorround Rear Vision stesso e l'indicatore di sovraccarico) sono per il segmento una novità assoluta. Tra gli altri ADAS di nuovo Berlingo Van citiamo Driver Attention Alert, riconoscimento cartelli stradali e limiti di velocità, sorveglianza angolo cieco, allarme rischio collisione, Active Safety Brake, allarme superamento involontario carreggiata. Quanto a connettività, ecco Citroen Connect Nav, Connect Box con Pack SOS, ricarica wireless per lo smartphone, display di bordo con funzione mirroring.

QUI MOTORI Nuovo Citroen Berlingo Van può essere sospinto sia dal 1.2 PureTech turbo benzina da 110 o 130 cv, sia dal nuovissimo turbodiesel 1.5 BlueHDi da 130 cv, abbinabile anche al cambio automatico EAT8. In gamma pure il solito 1.6 BlueHDi da 75 o 100 cv. Non resta che incrociare i parametri, e farsi il proprio van su misura.