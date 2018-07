Autore:

Giulia Fermani

NUOVO PARTNER Alla schiera dei veicoli commerciali del Leone si aggiunge il Nuovo Peugeot Partner, disponibile in versione Grip e Asphalt. Presenti di serie, oltre all’indicatore di sovraccarico (quando il carico totale raggiunge il 90% si accende un Led bianco, che diventa color ambra quando il carico viene superato) e al Surround Rear Vision, anche l’ i-Cockpit, inedito in questa categoria e una vasta offerta di aiuti alla guida.

I TRE MOSCHETTIERI Nuovo Peugeot Partner è alterego degli altri due veicoli commerciali leggeri della flotta di Gruppo PSA. La sua piattaforma è infatti la medesima di nuovo Citroen Berlingo Van e nuovo Opel Combo Van. Ognuno ha il suo perché.

CARATTERISTICHE TECNICHE Venduto fino ad oggi in oltre 4.000.000 di unità, il Peugeot i-Cockpit equipaggia per la prima volta un veicolo commerciale. Volante compatto, quadro strumenti in posizione rialzata -head-up display- e touch-screen a colori da 8 pollici a centro plancia, con funzione Mirror Screen compatibile con Mirror Link, Apple Carplay e Android Auto e 3D Connected Navigation. Lato equipaggiamenti tecnologici sul nuovo Partner siamo al livello del SUV Peugeot 3008: freno di stazionamento elettrico, Cruise Control adattivo, riconoscimento dei cartelli stradali, avviso di superamento della linea di carreggiata, driver Attention Alert, Active Safety Brake, controllo di stabilità del rimorchio, sistema di monitoraggio dell’angolo cieco e sistema Keyless.