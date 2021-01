FORMULA E-SPORT Il campionato di Formula E, il primo mondiale della storia della categoria elettrica, sarebbe dovuto ripartire nel weekend del 16 e 17 gennaio prima che la “variante inglese” del coronavirus costringesse gli organizzatori a rinviare l’appuntamento con l’ePrix di Santiago. Nell’attesa del season opener, che a questo punto si svolgerà – salvo nuovi aggiornamenti – in notturna nel double header di Ad Diriyah, la serie full electric riparte… online con una nuova edizione del campionato eSport che tanto successo aveva riscontrato durante il primo lockdown di inizio 2020.

ACCELERATE Si chiama “Formula E Accelerate” ed è il torneo virtuale che prende le mosse dal trofeo Race At Home Challenge (organizzato a sostegno dell'Unicef) che aveva visto tutti i piloti ufficiali della serie intrattenerci con gare online appassionanti e spettacolari nei mesi in cui, a causa della pandemia, eravamo impossibilitati a uscire di casa. In questa nuova edizione, che si corre sempre sull’apprezzato simulatore rFactor2, è ancora più stretta la commistione tra piloti reali e virtuali. Basterà, infatti, risultare tra i più veloci sulla pista di Berlino Tempelhof per partecipare a ognuna delle sei gare in programma, prima di scontrarsi direttamente con i protagonisti del mondiale di Formula E.

PROGRAMMA Le selezioni sono già in corso e si chiuderanno il prossimo 13 gennaio. I migliori piloti virtuali gareggeranno online il prossimo 28 gennaio nel primo di sei appuntamenti, in programma tutti i giovedì – le gare saranno trasmesse live sui canali social della Formula E – fino al 25 marzo, data del gran finale che assegnerà punteggio doppio. I simdriver in grado di qualificarsi a tutte e sei le tappe si divideranno il montepremi finale di 100.000 euro, mentre il vincitore assoluto avrà la possibilità di guidare una vera monoposto di Formula E Gen2 in pista. In più, i migliori della classifica si scontreranno in due appuntamenti virtuali aggiuntivi contro i piloti ufficiali del campionato Formula E. A dimostrare, ancora una volta, che il mondo del reale e del virtuale non sono mai stati così vicini.