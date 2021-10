Frederick Rasmussen e Marcel Kiefer vincono le tre gare del round 2, tornando a farsi minacciosi per il campione del mondo in carica (e leader del mondiale virtuale) Jarno Opmeer

È andato in scena nelle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre, il secondo round della F1 Esports Series Pro Championship 2021. I campioni del Mondiale virtuale si sono per l’occasione scontrati su tre delle piste più iconiche del calendario, Silverstone, Monza e Spa-Francorchamps, arrivando al giro di boa della stagione. E, dopo 6 appuntamenti su 12, anche sul gioco Codemasters F1 2021 si replica il duello per la vittoria del titolo tra Mercedes e Red Bull.

TRIPLETTA RED BULL Il leader della classifica è sempre Jarno Opmeer, ma adesso è proprio la scuderia di Milton Keynes (per l’occasione in pista con la livrea bianca, tributo a Honda) a rifarsi sotto in maniera prepotente. Il vicecampione in carica, Frederick Rasmussen, e il compagno di squadra Marcel Kiefer hanno infatti portato a casa la vittoria in tutti e tre i GP virtuali del secondo round della stagione. Così, il danese (il cui Mondiale non era iniziato sotto i migliori auspici) scala la classifica portandosi in terza posizione, a -23 dall’iridato di casa Mercedes, con il compagno di squadra subito alle sue spalle. Resiste, invece, in seconda posizione, l’ottima Lucas Blakeley, vincitore del primissimo appuntamento in Bahrain. Di seguito la classifica dopo il sesto GP di questo appassionante mondiale virtuale.

F1 ESPORTS SERIES PRO CHAMPIONSHIP 2021, LA CLASSIFICA PILOTI DOPO 6 GARE

Pos Pilota Team Punti 1 Jarno Opmeer Mercedes-Amg Petronas Esports 101 2 Lucas Blakeley Aston Martin Cognizant Esports 87 3 Frederik Rasmussen Red Bull Racing Esports 78 4 Marcel Kiefer Red Bull Racing Esports 62 5 Bari Boroumand McLaren Shadow 55 6 Nicolas Longuet Alpine Esports Team 42 7 Daniel Moreno Mercedes-Amg Petronas Esports 39 8 Fabrizio Donoso Alpine Esports Team 31 9 David Tonizza FDA Esports Team 28 10 Alvaro Carreton Williams Esports 24 11 Brendon Leigh FDA Esports Team 20 12 Sebastian Job Scuderia AlphaTauri Esports 16 13 Daniele Haddad Aston Martin Cognizant Esports 9 14 Simon Weigang Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports 8 15 Joni Tormala Scuderia AlphaTauri Esports 4 16 Michael Romanidis Williams Esports 2 17 Filip Presnajder Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports 1 18 Daniel Bereznay McLaren Shadow 0 19 Matthijs van Erven Uralkali Haas F1 Team Esports 0 20 Josh Idowu McLaren Shadow 0 21 Cedric Thomé Uralkali Haas F1 Team Esports 0 22 Alessio Di Capua Williams Esports 0 23 Patrik Sipos Alpine Esports Team 0 24 Thijmen Schutte Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports 0

F1 Esports Series Pro Championship 2021: la partenza di gara 5 a Monza

F1 ESPORTS SERIES PRO CHAMPIONSHIP 2021, LA CLASSIFICA TEAM DOPO 6 GARE

Pos Team Punti 1 Mercedes-Amg Petronas Esports 140 2 Red Bull Racing Esports 140 3 Aston Martin Cognizant Esports 96 4 Alpine Esports Team 73 5 McLaren Shadow 55 6 FDA Esports Team 48 7 Williams Esports 26 8 Scuderia AlphaTauri Esports 20 9 Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports 9 10 Uralkali Haas F1 Team Esports 0

Pubblicato da Salvo Sardina, 29/10/2021