Quando il (video)gioco si fa duro... Da Logitech un nuovo volante gaming da mille euro

Trovare il giusto volante per correre nella comodità del proprio salotto non è affatto impresa semplice. Se all’inizio del ventunesimo secolo le alternative erano poche (e la scelta più semplice), negli ultimi anni si sono fatti avanti diversi altri competitor, primi su tutti Thrustmaster e Fanatec. Quest’ultimo in particolare è diventato il marchio preferito dai simracer, ossia dai videogiocatori che si dedicano alle simulazioni di guida più impegnative, da Assetto Corsa a iRacing, senza disdegnare Gran Turismo e Forza Motorsport. Una nicchia non enorme ma interessata al miglior prodotto sulla piazza, e che Logitech punta a riconquistare con il suo nuovo volante G Pro Wheels, annunciato nei giorni scorsi durante l’evento Logi Play, dedicato alla divisione gaming della casa americana.

CAMBIO RADICALE La cosa più interessante - almeno per gli appassionati - del nuovo volante Logitech è che non sfrutta più il meccanismo a ingranaggi che ha caratterizzato tutta la sua produzione degli ultimi anni, ma il più preciso sistema Direct Drive con ben 11 Nm di forza applicata dal volante nei cambi di direzione.

Il volante Logitech G Pro Racing Wheels e la pedaliera Pro Racing Pedals

COME È FATTO La base include una piccola strumentazione digitale e un display OLED per visualizzare alcune informazioni di marcia e il numero di giri del motore prima delle cambiate. A questo proposito, le palette dietro il volante sono ad azionamento magnetico, a cui si aggiunge un secondo paio di palette che possono essere mappate a simulare la frizione (ma anche ad altri comandi, come il freno). Il volante ha forma sportiva, con tre razze e la corona tagliata in basso, rivestimento in pelle e un numero di controlli e manettini discreto ma non eccessivo. Curiosamente, il volante ha un meccanismo di sgancio rapido: forse perché arriveranno altri modelli da sostituire, più adatti ad altre tipologie di gioco (una su tutte, i vari Farming e Truck Simulator)? Staremo a vedere.

PEDALIERA Il secondo pezzo di hardware presentato a Logi Play è la pedaliera Logi G Pro Pedals con sistema di carico a molla, in grado di rilevare la forza esercitata dal giocatore, che può quindi affinare la propria memoria muscolare e dosare al meglio la spinta sui pedali.

Logitech G Pro Racing Wheels, vista frontale

PERSONALIZZABILE A PIACIMENTO Pensato non solo per i gamer più sfegatati ma anche per chi prende parte a competizioni di esport, il kit G Pro Racing di Logitech offre una ampia gamma di personalizzazione. Tutti i comandi sul volante possono essere rimappati a piacimento, ovviamente, ma non finisce qui: sul volante possono essere memorizzati cinque diversi profili, da richiamare al volo anche durante una partita. Il set di pedali permette inoltre di regolare la sensibilità di ciascuno: frizione e gas hanno molle intercambiabili di diversa durezza, mentre sul freno si possono cambiare gli elastomeri a fondo corsa. Da ultimo, i pedali sono removibili (via la frizione, se non la usate) e possono essere spostati in senso orizzontale per trovare la giusta spaziatura dei piedi.

XBOX O PLAYSTATION? Come negli altri volanti Logitech, anche il G Pro Racing Wheel è disponibile in due versioni, una compatibile con PlayStation5 e PlayStation4, una con Xbox Series X|S e Xbox One. Entrambe funzionano su PC.

Logitech G Pro Racing Wheels, vista laterale

PIACE ANCHE A LANDO NORRIS Logitech è sponsor di McLaren, ma soprattutto Norris è un avido videogiocatore, presente in maniera costante su Twitch, anche durante i GP simulati durante la pandemia. “Il PRO Racing Wheel di Logitech rende l'esperienza sim racing incredibilmente realistica. Ora sono in grado di percepire le condizioni della pista e il modo in cui l'auto cambia durante la gara, un vero e proprio game changer. Quando uso questo volante a casa, mi sembra di essere realmente in pista'', ha dichiarato il pilota di F1 della McLaren.

PREZZI E DISPONIBILITÀ La serie G Pro Racing di Logitech è la più evoluta e tecnologica mai realizzata dalla casa americana, e il prezzo va di conseguenza: 1.099 euro per il volante, 389 euro per i pedali. Non sono previsti al momento bundle che comprendano tutt’e due le periferiche. Si possono acquistare sul sito LogitechG.com e presso i rivenditori autorizzati.

Logitech G Cloud, la console per il cloud gaming

ANCHE UNA NUOVA CONSOLE Nel corso dell’evento Logi Play è stata anche presentata la console Logitech G Cloud, dispositivo appositamente creato per il cloud gaming, utilizzando uno dei servizi attualmente disponibili: Xbox Game Pass Ultimate e Nvidia GeForce Now. Volendo è anche possibile giocare in streaming sulla propria rete locale da Xbox e da Steam con la funzionalità SteamLink. Schermo FullHD da 7” 1080p a 60Hz, design leggero da 463 grammi e batteria con 12 ore di durata dichiarata. Il prezzo della console non è ancora stato annunciato, e arriverà per il momento solo in Nord America, e successivamente nel resto del mondo.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/09/2022