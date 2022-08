Gran Turismo 7 e Dior insieme per guidare una splendida De Tomaso Mangusta

L’alta moda incontra il videogame nella collab che non ti aspetti: dal 25 agosto in Gran Turismo 7 arriva la sportiva italiana firmata Dior

Collaborazioni più o meno insolite tra videogame e altri brand ce ne sono state tantissime negli anni passati, alcune meno riuscite di altre. Quella tra Gran Turismo 7 e Dior, la storica casa di moda francese, è certo una delle più insolite e inaspettate.

FASHION AL VOLANTE Questa partnership vedrà la nascita di una capsule collection ideata dallo stilista Kim Jones, designer della linea uomo di Dior, e che comprende una tuta gialla da corsa, guanti, un casco blu e scarpe Diorizon (opportunamente rivisitate per la guida sportiva), con tanto di toppe e motivi caratterizzanti della maison francese, a cominciare dallo storico logo a rombo fino ad arrivare all'importantissimo numero 47: Dior ha fondato la sua casa di moda nel 1947.

L’AUTO Per i videogiocatori, però, l’elemento di maggior interesse è sicuramente la versione esclusiva della De Tomaso Mangusta, anch’essa caratterizzata dal numero 47 sul cofano. prodotta dal 1967 al 1971 e disegnata dall'intramontabile Giorgetto Giugiaro, la Mangusta montava l'otto cilindri a V di derivazione Ford da 4,7 litri di cilindrata, elaborato dalla stessa De Tomaso per raggiungere 306 CV di potenza. Un’auto dalle linee e dal design così indiscutibilmente sportivo (era alta solo 1.100 mm!) che i designer francesi hanno optato, per la carrozzeria, per un pacato, minimalista e azzeccatissimo color panna.

QUANDO ARRIVA Gli oggetti che compongono la capsule collection e la De Tomaso Mangusta saranno disponibili gratuitamente all’interno del gioco a partire dal 25 agosto. Gran Turismo 7 è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5: non perdetevi la nostra prova.

