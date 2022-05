Gran Turismo 7, è l’ora di Suzuki: ecco la supercar jap (ma solo nel videogame)

Debutta come aggiornamento gratuito del videogame per PlayStation Suzuki Vision Gran Turismo, AWD con motore Hayabusa. Il trailer

Introdotto in Gran Turismo 6, da dieci anni il programma Vision Gran Turismo invita le case automobilistiche a progettare supercar sportive che possono essere guidate dai giocatori della serie videoludica per PlayStation (qui la nostra recensione). L’idea nasce dalla domanda posta ai costruttori dal creatore del videogame, Kazunori Yamauchi: “Vi andrebbe di progettare per noi la vostra GT ideale?”

TOCCA A SUZUKI L’ultima arrivata è la Suzuki Vision Gran Turismo, progettata dalla casa giapponese, e disponibile all’interno dell’aggiornamento 1.15 del gioco, pubblicato in questi giorni e accessibile gratuitamente a tutti. Da sempre impegnata nel motorsport, produttrice di auto a due e ruote motrici, Suzuki non si è tirata indietro di fronte all’invito di Yamauchi, e ha sviluppato una gran turismo a trazione integrale con carrozzeria aperta a due posti, con peso limitato a soli 970 kg. Alcuni elementi estetici richiamano i modelli più iconici di Suzuki, dalla Swift Sport alla Cappuccino.

POWERTRAIN Il motore è in posizione centrale collegato all’asse posteriore: si tratta del quattro cilindri in linea da 1.340 cc usato sulla moto sportiva Suzuki per eccellenza, ossia la Hayabusa. A questo sono stati aggiunti altri tre motori elettrici, due per le ruote anteriori e uno per l’asse posteriore, ad aiutare il termico, per una potenza di sistema complessiva di 432 CV e una coppia massima di 610 Nm.

IL PRECEDENTE L’unica auto ad aver utilizzato il motore della Hayabusa è stata la GSX-R/4, concept presentato da Suzuki nel 2001. Suzuki potrebbe inserire nel gioco, in un futuro non troppo lontano, anche una versione Gruppo 3 della sua Vision Gran Turismo.

GLI ALTRI AGGIORNAMENTI Oltre alla Suzuki Vision Gran Turismo, l’aggiornamento 1.15 del gioco aggiunge la Toyota GR010 Hybrid, vincitrice della 24 Ore di Le Mans, e la muscle car Camaro Roadster Shop Rampage. Da ultimo, la modalità Scapes - per gli aspiranti fotografi - vede l’aggiunta della città di New Orleans.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/05/2022