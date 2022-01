I migliori videogame di corse del 2021 (e quelli in arrivo per il 2022)

La verità, detta brutale brutale, è che nel 2021 sono usciti meno giochi di corse che negli altri anni. Altrettanto vero però che la qualità media è stata molto alta, e gli appassionati di corse virtuali hanno avuto di che divertirsi. Se siete rimasti indietro e non volete rischiare di finire doppiati, ecco i migliori racing game del 2021 da recuperare immediatamente!

Playground Games/Microsoft Game Studios

Disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PC (Steam e Windows Store)

I migliori videogame del 2021: Forza Horizon 5

A mani basse, il miglior gioco di corse dell’anno che si sta per concludere, il migliore della serie (che nasce come spin-off quasi scherzoso di Forza Motorsport, e nel giro di due capitoli l’ha spodestato dal trono di miglior racing game per Xbox), e forse uno dei migliori giochi di corse di sempre. I suoi punti di forza (ahah)? Un enorme mondo aperto - il Messico - da esplorare, giocabilità a livelli assurdi e un modello di guida rigoroso ma accessibile. Il tutto condito da una grafica al top, specialmente sulle console più potenti, centinaia di auto da collezionare e una quantità sterminata di attività, gare, competizioni, eventi. Ben studiato anche il meccanismo delle stagioni settimanali, per tenere vivo l’interesse anche dopo aver completato la campagna principale.

Codemasters/Electronic Arts

Disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

I migliori videogame del 2021: F1 2021

Cresce anno dopo anno anche la serie di Codemasters, recentemente acquisita dal colosso Electronic Arts. Nel nuovo capitolo dedicato alle monoposto per eccellenza debutta la modalità storia Braking Point, a cui si affianca la più tradizionale Carriera per affrontare la folle stagione di F1 appena conclusa (anche in due giocatori). Migliorano poi tanti aspetti rispetto all’edizione 2020, dal modello di guida alla simulazione dei danni. La modalità “Esperto” è stata pensata per chi cerca una sfida più impegnativa. Ottimo anche in questo caso il supporto post-uscita, con l’aggiunta dei circuiti di Portimao, Imola e Jeddah.

Milestone/Koch Media

Disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC

I migliori videogame del 2021: Hot Wheels Unleashed

Non ci sono parole diverse per descrivere Hot Wheels Unleashed se non: spassoso. Un gioco arcade nel senso più puro del termine, di quelli che non si fanno grandi menate sul realismo o sulla fisica, ma puntano dritto al divertimento di chi gioca, centrando perfettamente il bersaglio. A questo aggiungiamo la componente nostalgica di chi ha qualche anno sulle spalle, che con le piccole Hot Wheels giocava quand’era piccolo e ricorda con affetto le piste arancioni montate in mezzo al salotto. Tantissime gare ed eventi, centinaia di macchinine da collezionare e un potente editor di tracciati. Ciliegina sulla torta, la pletora di nuovi contenuti che lo studio milanese sforna in continuazione.

Ubisoft Annecy/Ubisoft

Disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, PC

I migliori videogame del 2021: Riders Republic

Riders Republic è quello alternativo perché non si corre su mezzi a motore, ma si sfidano decine di altri giocatori negli sport estremi: mountain bike, sci, snowboard e wingsuit. Discipline molto diverse tra loro ma accorpate in un pacchetto comunque coerente, e più di tutto divertente, spettacolare e adrenalinico. Le gare e i campionati (anche ufficiali, come la Mountain Bike World Cup, la Red Bull Joyride e gli X Games) si svolgono nei sette parchi nazionali degli Stati Uniti, e la mole di contenuti tiene agganciati allo schermo per un sacco di tempo.

Brownmonster Limited

Disponibile per Android e iOS, Amazon, Nintendo Switch

I migliori videogame del 2021: Rush Rally Origins

Giochi di corse per smartphone ce n’è una valanga: la cosa più difficile è distinguere quelli degni del nostro tempo da quelli poco curati, che puntano sugli acquisti in-app per spillarci qualche euro. Tra i tanti, più o meno riusciti, più o meno originali, quello che mi ha divertito di più quest’anno è Rush Rally Origins, remake di un titolo mobile di dieci anni fa: visuale isometrica, controlli intuitivi che funzionano alla perfezione sullo schermo touch dello smartphone, e una giocabilità davvero al top. Si corre contro il computer, contro avversari online, e i tracciati sono generati in maniera procedurale: sempre diversi, ma sempre curati. Costa 4,99 euro, non ci sono acquisti in-app o blocchi fittizi alla progressione da sbloccare con valuta reale. In arrivo nei prossimi mesi anche su PC.

I GIOCHI PIÙ ATTESI PER IL 2022

E poi ci sono loro, i videogame che aspettiamo di poter giocare il prossimo anno. Tutti più o meno già annunciati, con tanto di trailer.

Il più importante gioco di corse per PlayStation, rivale storico della serie Forza su Xbox, celebra i 25 anni dal suo debutto sulla primissima console di Sony. Data di uscita: 4 marzo 2022.

Dopo Forza Horizon 5, questo è l’anno del capitolo “serio”, più simulativo e improntato alle gare vere e proprie. Uscirà su PC e Xbox, ma solo su quella nuova per poter avere la miglior grafica possibile. Non c’è una data di uscita, ma arriverà entro l’anno.

Lo sviluppa Codemasters, lo studio della serie F1, ed è l’ultimo capitolo di una serie da sempre appassionante e coinvolgente, fin dal primo episodio del 2008. Anche in Grid debutterà una modalità narrativa. Data di uscita: 25 febbraio 2022.

Non siamo affatto sicuri che esca quest’anno, ma Electronic Arts ha assicurato che sarà così, e noi non possiamo che tenere le dita incrociate. L’ultimo capitolo, Heat, è uscito nel 2019 e non era tra i più memorabili della serie, mentre questo è il primo a tornare saldamente nelle mani di Criterion Studios, gli stessi della serie Burnout e di NFS: Hot Pursuit. Vogliamo crederci tantissimo.

Il ritorno di un’altra serie storica, questa volta in un mondo aperto che ricrea in maniera fedele tutta Hong Kong Island, riempiendola di sfide e gare tra supercar di ogni tipo. Data di uscita: 22 settembre 2022.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/01/2022