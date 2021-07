SCHIERATI AL VIA Finalmente ci siamo! Si accendono i motori per il Gran Premio di Silverstone (dove viene inaugurata per la prima volta in Formula 1 la Gara Sprint), ed esce il nuovo capitolo del videogioco ufficiale di Codemasters ed Electronic Arts, che proprio qualche mese fa ha comprato lo studio inglese.

COME NELLA REALTÀ F1 2021 permetterà quindi di rivivere la stagione in corso, addirittura iniziando il campionato con la classifica attuale, in un originale legame con la realtà. C’è poi un’altra, importante novità: oltre alla carriera tradizionale da affrontare in solitaria, scegliendo una scuderia già esistente, è possibile affrontare la carriera per due giocatori, scegliendo se correre nella stessa scuderia - sottolineando, una volta di più, come il primo avversario di ogni pilota di F1 sia il suo compagno di squadra - oppure per team diversi.

BRAKING POINT Debutta poi in F1 2021, analogamente a quanto visto in altri titoli sportivi negli anni scorsi (da FIFA a NBA) una modalità storia, chiamata Braking Point, strutturata in una quindicina di capitoli che raccontano le vicende di un giovane pilota che parte dalla F2 per debuttare poi nella categoria regina del Motorsport: un racconto molto ben costruito, a tratti sorprendente, che permette anche di impratichirsi con le dinamiche di gioco.

NOVITÀ SOTTO IL COFANO F1 2021 migliora molti elementi dell’edizione precedente: oltre a qualche leggero upgrade grafico (nulla di davvero rilevante), Codemasters ha raffinato le componenti di trazione ed handling delle vetture, lavorando al tempo stesso sul modello aerodinamico e delle gomme, adesso ancora più realistici. Rivisto in positivo anche il modello dei danni. I più scafati e desiderosi di sfide impossibili potranno anche sbloccare la modalità “Esperto”, che attiva una mole sterminata di parametri di setup della vettura, del livello di difficoltà e aggressività degli avversari, e persino dei regolamenti di gara.

IL GIOCO F1 2021 è il primo gioco di Codemasters pubblicato da Electronic Arts, ed è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC - tramite Steam. L’edizione Digital Deluxe Edition comprende sette leggende della F1 da utilizzare nella modalità Il Mio Team, contenuti di personalizzazione esclusivi e 18.000 PitCoin.