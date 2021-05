MEGLIO DI NIENTE Se la vera hypercar italiana è riservata a soli 40 fortunatissimi (e facoltosi) collezionisti che potranno parcheggiarla nel proprio garage, e magari portarla in pista, la sua rappresentazione digitale entra in un videogame che tutti, ma proprio tutti, possono giocare. Sviluppato dallo studio Gameloft, Asphalt 9 Legends è infatti un gioco free-to-play che può essere scaricato gratuitamente per Android, iOS, Nintendo Switch e anche Windows PC.

LA HYPERCAR La Lamborghini Essenza SCV12 è una hypercar progettata da Lamborghini Squadra Corse e disegnata dal Centro Stile Lamborghini, mossa dal più potente 12 cilindri mai sviluppato dalla casa di Sant’Agata Bolognese, capace di sviluppare oltre 830 CV, abbinato al 6 rapporti X-trac e la trazione posteriore. I possessori di quest’auto potranno accedere a programmi di guida specifici per portare la propria hypercar su tutti i più prestigiosi circuiti del mondo, sfruttando anche un hangar realizzato proprio nella sede di Lamborghini, dedicato alle Essenza SCV12 con un box personalizzato per ogni vettura.

COMPETIZIONI ONLINE A partire dal prossimo 13 maggio i giocatori di tutto il mondo potranno selezionare la Essenza SCV12 (disponibile in otto colori diversi) e sfidarsi in una competizione su mobile. La “Lamborghini Essenza SCV12 Challenge” prevede tre fasi di qualifiche (13-16 maggio, 10-13 giugno e 1-4 luglio); i migliori 100 piloti parteciperanno poi a una sessione di qualifiche chiuse, dal 5 all’8 di agosto, e i migliori otto si scontreranno nella finalissima che si disputerà il 18 settembre.

NON SOLO MOBILE Quella su Asphalt 9 non è certo la prima uscita di Lamborghini nel mondo dei videogiochi (o dei LEGO, se è per questo), ma è la prima volta che si può guidare direttamente dal proprio smartphone: è presente in un sacco di videogame di corse, da Rocket League alla serie Forza Horizon, giusto per citare i primi che mi vengono in mente, ma anche in titoli più simulativi come Assetto Corsa o Project Cars 3, dove ha recentemente debuttato la Lamborghini Sian.

DOVE SCARICARE IL GIOCO Asphalt 9 Legends può essere scaricato per dispositivi Android e iOS direttamente dal Google Play Store e dall’App Store di Apple. Per scaricarlo su PC occorre passare dal sito web ufficiale, mentre la versione Nintendo Switch si trova sul Nintendo Store.