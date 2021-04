FORZA... ANCORA Migliorare un capolavoro come Forza Horizon 4 non sarà per niente facile. Il titolo di corse open world di Playground Games e Microsoft rimane uno degli arcade di corse più divertenti degli ultimi anni, e che da qualche mese è anche disponibile su Steam.

MASSIMO RISERBO Sappiamo per certo che Forza Horizon 5 è in cantiere, e del resto non potrebbe essere diversamente. Al momento, sia gli sviluppatori che Microsoft stessa tengono le bocche cucite sul gioco, su una possibile data di uscita o sulle sue principali caratteristiche. Forza Horizon 4 riprendeva e migliorava tutti gli elementi del predecessore, aggiungendo le condizioni meteo variabili e il passare delle stagioni, caratteristiche che ci aspettiamo di ritrovare anche in FH5.

LE IPOTESI Per quanto riguarda l’ambientazione della mappa di gioco aperta, le possibilità sono diverse: c’è chi ipotizza che lo scenario in cui sono ambientate le gare potrebbe essere addirittura l’intero pianeta (in versione estremamente ridotta, chiaramente, ma con scenari e luoghi caratteristici dei diversi continenti), chi ipotizza il Giappone - che però Microsoft ha già escluso - e chi invece è convinto che Forza Horizon 5 si svolgerà in Messico.

MEXICO L’ipotesi è scaturita da una conversazione su Twitter dopo che un giornalista che si occupa da sempre della serie ha scritto di star prendendo ripetizioni di spagnolo. Il Messico, dal canto suo, ben si presterebbe a un titolo come Forza Horizon, pieno com’è di spiagge, foreste tropicali, città, fiumi, antiche rovine, deserti, canyon e paesaggi montani, che regalerebbero una varietà sterminata alle diverse gare.

QUANDO ARRIVA Non abbiamo ancora una data ufficiale, ma Microsoft potrebbe annunciare ufficialmente il gioco già in occasione del prossimo E3 di giugno, la fiera di videogiochi di Los Angeles che lo scorso anno è stata cancellata per lo scoppio della pandemia di coronavirus. Il ritorno della kermesse statunitense sarebbe l’occasione perfetta per presentare il gioco. Per la cronaca, tutti i precedenti Forza Horizon sono stati presentati a giugno, in occasione dell’E3, e usciti nell’autunno dello stesso anno. Vi terremo aggiornati.